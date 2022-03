Incontri con l'autore, a Pasian di Prato ospite Antonella Sbuelz

Per il ciclo di incontri con l'autore organizzati dalla Biblioteca Pasolini di Pasian di Prato, giovedì 10 marzo, alle ore 18.30 nell’Auditorium E. venier del Comune, Antonella Sbuelz presenterà il libro 'Questa notte non torno'. Dialogherà con l’autrice l’autrice Fabiana Dalla Valle.

Aziz e Mattia si incontrano per caso una notte: Mattia è scappato di casa e Aziz, dopo il lungo viaggio, è arrivato in Italia e dorme vicino a una siepe, solo e affamato. Mentre Mattia gli dà da mangiare il poco che ha e lo accoglie nel suo rifugio segreto nei sotterranei di una scuola, Aziz gli racconta la sua storia. Nella notte, però, Mattia si accorge che il ragazzino afghano scotta e ha la febbre alta. Cercando di aiutarlo, Mattia scopre la vera identità di Aziz, che non è affatto chi sembra. Un finale inatteso per una storia che alterna ai colpi di scena la scoperta più emozionante: quella dell'amicizia, dell'amore, dell'umanità.