Incontri con l'autore al Kulturni Dom con Vili Prinčič

Giovedì 10 giugno 2021 alle ore 18.00, presso il Kulturni dom di Gorizia (via I. Brass, 20), sarà presentato in, nell’ambito dei tradizionali “Incontri con l’autore 2021”, il libro del ricercatore goriziano Vili Prinčič, "Sternthal: zadnja postaja 1918-1922" (Sternthal: ultima fermata 1918-1922), edito dalla casa editrice ZTT - EST di Trieste (2020). Interverranno, oltre l’autore, Natasa Nemec di Nova Gorica, Robert Cotic e Tina Balta di Gorizia.



L'iniziativa è promossa dall’Editoriale stampa triestina (ZTT – EST) di Trieste, in collaborazione con il Kulturni dom di Gorizia.



Entrata libera e solo su prenotazione presso la segreteria del Kulturni dom di Gorizia (tel. 0481 33288 o info@kulturnidom.it (i posti sono limitati). I promotori avvertono i partecipanti che sarà obbligatorio rispettare le adeguate distanze tra una persona e l’altra e indossare le mascherine protettive di naso e bocca, secondo le regole anticovid-19.