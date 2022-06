Incontri d’Estate in Biblioteca a Ronchi

Dal 21 giugno al 15 luglio, Ronchi dei Legionari organizza la 23esima edizione della rassegna culturale “Incontri d’Estate in Biblioteca”, organizzata dal Servizio Cultura del Comune con il contributo della Fondazione Cassa di risparmio di Gorizia e in collaborazione con Triesteclassica Aps, La Galleria Regionale d’Arte contemporanea Luigi Spazzapan, la Direzione Regionale Musei del Fvg e la Società Filarmonica Giuseppe Verdi di Ronchi.

Sono previsti 10 incontri tra musica, arte e teatro, che si terranno in Piazza della Concordia e in Auditorium comunale; l'evento del 12 luglio si terrà, invece, al Palaroller, agli impianti di base.

La rassegna sarà aperta, come di consueto, da un concerto affiliato alla Festa della Musica, e si terrà all’alba del 21 giugno, solstizio d’estate, presso l’area archeologica della Villa Romana: il concerto d’archi del Quartetto rosé (Mina Opsenica, Snežana Aćimović, Vanja Radlovački, Katja Panger).

Il 22 giugno e il 7 luglio saranno proposte due conferenze d’arte, la prima in relazione al ritratto e alle mostre organizzate da Erpac e tenuta dal curatore della Galleria Spazzapan Lorenzo Michelli e la seconda sui Longobardi, tenuta dalla direttrice del MAN di Cividale del Friuli.

Il 23 giugno torneranno sul palco, in piazza della Concordia, Andrea Binetti e Ilaria Zanetti con l’operetta e il 29 giugno sarà la volta della musica con il Jazz di Rosa Mussin, Giulio Scaramella, Alessio Zoratto, Francesco Ivone, Pietro Sponton e Daniele Furlan.

Il teatro sarà rappresentato l'1 luglio da Zita Fusco e Francesca Bergamasco in “Elena, la prima donna laureata al mondo” e il 4 luglio dalle “Sorelle Robespierre” con Alessandro Fullin, Ariella Reggio e Marzia Postogna. Divertimento assicurato per il 5 luglio con Domace (Maxino, Flavio Furian e Elisa Bombacigno).

Il 12 luglio la musica rock invaderà il Palaroller con i Toys- Freddie Mercury Tribute che proporranno tutte le più belle canzoni dei Queen. Il finale della rassegna vedrà invece protagonista la Civica Orchestra di Fiati Giuseppe Verdi – Città di Trieste.

La rassegna estiva comprende anche vari appuntamenti di lettura ad alta voce per i bambini: tutti i lunedì dal 20 giugno al 18 luglio per i bambini da 0 a 3 anni, e tutti i martedì dal 21 giugno al 19 luglio per i bambini dai 4 agli 8 anni. Come d’abitudine le letture si terranno all’aperto, nella piazzetta della biblioteca, alle 17.45.