Incontri d'estate in biblioteca, ricco calendario a Ronchi

Ancora una settimana intensa e interesante, a Ronchi dei Legionari, per la rassegna “Incontri d'estate in biblioteca”. Questa sera, lunedì 12 luglio, alle 21.15, in piazza della Concordia, va in scena “Suite Latina”. Una serata assolutamente da non perdere, che vedrà come protagonisti due artisti di assoluto rilievo internazionale, i maestri Marko Feri alla chitarra e Igor Zobin alla fisarmonica, accompagnati da un quintetto d’archi. Una proposta estiva e spumeggiante con la selezione, per questa occasione, di brani che conquisteranno il pubblico con i ritmi e le atmosfere vivaci della musica argentina, spagnola e brasiliana.

Domani, 13 luglio, alle 21.15, in piazzetta Francesco Giuseppe, si parlerà de “Il mosaico aquileiese tra splendori e misteri”, assieme a Marta Novello, direttrice del Museo Archeologico di Aquileia. Aquileia rappresenta l’esempio più completo di antica città romana nell’area del Mediterraneo. Si scoprirà la sua storia tramite i suoi incredibili mosaici.

Mercoledì 14 luglio, ancora in piazza della Concordia, approda “ScorciAtoie Di Successo. Viaggio fra le canzoni più conosciute della musica italiana. Genio o ingegno?”, con Flavia Quass voce, Massimiliano d’Osualdo piano, Alex Bassi chitarra, Edi Forni basso e Gabriele Degrassi batteria Un percorso che mette in luce il fenomeno delle cover o degli spunti tratti da brani stranieri già di successo ma ripresi da gruppi e cantanti italiani rivisitandone il testo o l'arrangiamento, per conoscere insieme l'origine di canzoni per noi italianissime che in realtà non lo sono o contrariamente godere dei successi esportati.

Venerdì 16, alle 21.15, in piazza della Concordia, ecco arrivare “Ottantena. Stand up comedy show per signora e mascherina” con Ariella Reggio e Anselmo Luisi, scritto e diretto da Davide Calabrese. Ariella Reggio accompagnata da Anselmo Luisi nei panni di un bizzarro e stravagante musicista, trascinerà il pubblico all'interno del suo personalissimo show. Ottantena ripercorre in poco più di un’ora quasi quattro mesi di solitudine forzata, tra canzoni, monologhi, telefonate improbabili e dialoghi al limite dell’assurdo, cercando il lato più spensierato e “scorretto” di un periodo che ha destabilizzato il mondo intero. Un inno alla gioia bizzarro ed eccentrico. In collaborazione con la Contrada, Teatro Stabile di Trieste.