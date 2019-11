Incontri di promozione alla lettura in biblioteca, a Pasian di Prato, per genitori, con Luca Zalateu, formatore accreditato del progetto nazionale “Nati per leggere”.



La lettura ad alta voce proposta da un genitore al suo bambino fin dalla più tenera età migliora la capacità di attenzione, la sicurezza e l’autostima, favorisce la disposizione alla lettura e facilita l’approccio alla parola scritta e alla scuola. Il calendario degli appuntamenti prevede tre incontri obbligatori, due riservati ai genitori più uno dimostrativo di lettura con la presenza dei bambini.



SABATO 23 NOVEMBRE, dalle 10.00 alle 11.30



VENERDI’ 29 NOVEMBRE, dalle 17.00 alle 18.30



SABATO 7 DICEMBRE, in mattinata incontro dimostrativo



A causa del numero di posti limitati, è obbligatoria la prenotazione entro martedì 19 novembre, telefonando in biblioteca allo 0432 645957 durante gli orari di apertura (lun, mar, gio, ven 14.30/18.30 - mar, giov 10.00/12.00 - sab 8.30/12.30).