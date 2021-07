Incontri e iniziative in biblioteca a Pordenone

Settimana di incontri per la Biblioteca civica e le sue sedi staccate. Lunedì 5 luglio alle ore 21.00 nel Chiostro della Biblioteca ritorna “Festa di Poesia”, l’annuale incontro con la poesia realizzato in collaborazione con Fondazione Pordenonelegge.it che vuole essere, quest’anno più di sempre, un’apertura per guardare con fiducia al tempo che viene. Leggeranno i loro testi Odette Copat, Daniela Dose, Fabio Franzin, Luigi Natale, Ilaria Pacelli, Carlo Selan, Alessandro Stoppa, guidati dal curatore Roberto Cescon. Martedì 6 luglio alle ore 18.00 in Sala T. Degan conferenza per il bicentenario della morte di Napoleone Bonaparte, genio militare e primo imperatore di Francesi, morto in esilio nell'isola di Sant'Elena il 5 maggio 1821. Protagonista di oltre vent'anni di campagne militari in Europa, con il suo esercito occupò il Friuli dal 1797 al 1798 e dal 1805 al 1813. A duecento anni dalla sua morte, Roberto Gargiulo, autore di diversi saggi di storia locale, illustrerà gli aspetti salienti dell'epoca napoleonica in Friuli, con particolare riferimento alla storia di Pordenone e alla battaglia che si svolse nel 1809 ai Camolli, vasta zona allora paludosa tra Sacile, Brugnera, Porcia e Fontanafredda.

Durante l'incontro Viviana Piccolo leggerà alcuni testi poetici ispirati alla figura di Napoleone e brani inediti estratti dalle memorie di tre veterani napoleonici, un francese di guarnigione in un paese friulano e due friulani che militarono nella Grande Armée. Giovedì 8 luglio alle ore 18.00 in Sala T. Degan Daniela Dose presenterà la sua fiaba “Matilda e il Coronavirus” un racconto che aiuta i bambini a riflettere in modo gioioso sulla pandemia causata dal Covid-19, un'esperienza che ha segnato tutti, grandi e piccoli. La fiaba aiuta anche i genitori, e in generale gli adulti, ad esprimere i loro vissuti e a trovare modalità di relazione con i propri figli, per aiutarli a contenere le loro ansie e paure. Per i bambini e i ragazzi sono previsti due appuntamenti: martedì 6 luglio alle ore 17.00 nel parco della Biblioteca di quartiere di via Pontinia, incontro di letture animate per il ciclo estivo “Ogni biblioteca è un'avventura. Storie da Trieste ai Balcani” a cura di Thesis Associazione Culturale - Dedica Incontra.

Questa volta gli attori di Ortoteatro leggeranno storie di furbi, di matti, di sciocchi e di eroi. Sempre martedì 6 alle ore 17 in Biblioteca civica, le bibliotecarie della Sezione Ragazzi intratterranno i bambini da 3 a 6 anni con le “Letture in chiostro”. E per chi è costretto a casa ricordiamo che sul sito web della biblioteca civica, sulla pagina “Letture da ascoltare”, sono pubblicate tante brevi videoletture spiritose e divertenti. Nella Sala Esposizioni prosegue la mostra “"Tethyshadros. Studi e visioni artistiche sul Tempo profondo" di Alberto Magri, una selezione di opere artistiche – tra cui schizzi, disegni e dipinti – tratte dal libro omonimo di prossima pubblicazione, di cui Magri è autore. Nella Sala Novità al piano terra della Sezione adulti è invece possibile visitare l’esposizione di documenti e cimeli tratti dall’Archivio storico comunale per celebrare i 150 anni della nascita del corpo della Polizia Municipale. Tutte le iniziative sono gratuite. Nel rispetto delle misure di prevenzione anti Covid19, il numero dei posti disponibili è limitato, pertanto si consiglia la prenotazione.