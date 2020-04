Incontro letterario con Angelo Floramo, Martina Delpiccolo e Paolo Medeossi

Il Caffè Letterario Codroipese, visto l’alto indice di gradimento, ripropone la rubrica online: "Il tramonto della luna. Racconti e pensieri mentre tutto cambia".

Il tema della serie parte da un accenno leopardiano evocando qualcosa che finisce per tutti. Bisogna cominciare a raccontare un mondo totalmente diverso e bisogna farlo fin d'ora con parole nuove.

In diretta tre cari amici, Angelo Floramo, Martina Delpiccolo e Paolo Medeossi.

Veloci pennellate di riflessioni, suggestioni, letture attorno a una o più coppie di parole opposte che esprimono le sensazioni provate in questo strano tempo.

Il titolo della terza puntata, on line alle 18 di oggi giovedì 16 aprile, in diretta, sulla pagina Facebook del Caffè Letterario Codroipese.