Inediti di Mirko Basaldella alla Fiera a Milano

Lo stand di Copetti Antiquari a MIART, la Fiera d’arte moderna e contemporanea, che si terrà a Milano da venerdì 17 al domenica 19 settembre 2021, celebra Mirko Basaldella. Accanto ad opere conosciute e con lunghi curricula espositivi, i Copetti porteranno anche diversi lavori totalmente inediti dell’artista friulano.



«Questa è la prima Fiera in presenza alla quale partecipiamo dopo lo stop forzato a causa del Covid. Il progetto che abbiamo presentato a MIART riguarda Mirko Basaldella, uno degli autori più importanti della nostra scuderia, e del quale siamo con grande orgoglio un punto di riferimento. – afferma Giorgio Copetti, fondatore e proprietario della Galleria Copetti Antiquari. Oltre opere molto note e rappresentativo della sua produzione, il pubblico vedrà in anteprima alcuni inediti.»



Fiducia è la parola d’ordine dell’edizione 2021 di Miart e della Milano Art Week, kermesse che inaugurano il ritorno in presenza delle fiere d’arte italiane. MIART, che quest’anno ospiterà 145 gallerie provenienti da 20 Paesi, oltre all’Italia, sarà anche l’occasione per vedere dunque un piccolo e interessante nucleo di opere mai viste di Mirko Basaldella.