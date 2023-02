Informest supporterà la Scuola dei Mosaicisti

Informest e la Scuola Mosaicisti del Friuli hanno sottoscritto un accordo di collaborazione per supportare l’Istituto nell'accesso alle fonti di finanziamento della programmazione comunitaria 2021 – 2027, attraverso la partecipazione a progetti e l'inserimento in partenariati strategici.

L'accordo è stato siglato il 13 febbraio, a Spilimbergo, nella sede della Scuola dal Presidente di Informest Boris Dijust e dal Presidente del Consorzio per la Scuola Mosaicisti del Friuli Stefano Lovison; presenti anche il Direttore della Scuola Gian Piero Brovedani e il Direttore di Informest Graziano Lorenzon.

“Oggi, dopo più di 40 anni, sono tornato a essere ospite della Scuola Mosaicisti del Friuli e ho potuto apprezzare il grande percorso di sviluppo di questi decenni" ha dichiarato il Presidente di Informest Boris Dijust, aggiungendo "è per me un pregio e un onore poter essere partecipe di questo sviluppo in chiave innovativa dell'antica tradizione dell'arte musiva che questa istituzione ha saputo promuovere diventando un'eccellenza internazionale. La Scuola Mosaicisti è una di quelle singolari realtà che danno lustro alla nostra Regione e ci hanno fatto conoscere in tutto il mondo”.

Soddisfazione è stata espressa anche dal presidente Lovison: “L’accordo di collaborazione sottoscritto tra Informest e il Consorzio per la Scuola Mosaicisti del Friuli, atto a supportare l’accesso alle fonti di finanziamento europee, darà un’ulteriore spinta alla Scuola stessa per proiettarsi nel panorama internazionale a livello di mercato del lavoro, di turismo incoming e soprattutto nella promozione dell’arte musiva regionale".

Il protocollo d'intesa prevede che Informest offra supporto nell’individuazione della linea di finanziamento o programma più adatte al soddisfacimento dei bisogni identificati dalla Scuola Mosaicisti del Friuli, impegnandosi per favorire anche l’attivazione di partenariati strategici a livello regionale, nazionale e internazionale finalizzati alla partecipazione ai bandi e cooperando nella stesura tecnica delle proposte progettuali curando gli aspetti relativi alla progettazione, la definizione di attività e risultati, il cronoprogramma, il piano finanziario, i rapporti con i partner.

Questo nuovo accordo conferma il forte impegno di Informest nello sviluppo equilibrato ed inclusivo del territorio, nelle sue componenti sociali, economiche e istituzionali, un obiettivo fortemente voluto e sempre perseguito dal presidente Dijust.