Insegui la tua storia, ‘Il canto magico della foresta’ inaugura la rassegna a Romans

Conto alla rovescia per l’inizio della rassegna ‘Insegui la tua storia’ che toccherà 12 piazze del territorio regionale. Il debutto è fissato martedì 29 giugno, alle 21, in piazza Candussi a Romans d’Isonzo (Comune capofila del progetto, con la direzione artistica di ArtistiAssociati) con ‘Il canto magico della foresta’. La giovane Amilù deve cantare alla grande festa del villaggio ma… le sue doti canore scarseggiano! Per fortuna la foresta è piena di amici. In caso di in caso di maltempo lo spettacolo si svolgerà all’Auditorium Monsignor Galupin.



Per il secondo appuntamento ci sposteremo a Santa Maria la Longa, giovedì 1 luglio, a Villa Mauroner in località Tissano, ed in caso di maltempo al Teatro del piccolo Cottolengo, sempre alle 21: in scena ‘Vengo a cercarti’ con il Teatro al quadrato di Tarcento. Cosa ci spinge ad uscire dal nostro piccolo regno, dove godiamo di una perfetta libertà su misura? Anche in un mondo iperconnesso, abbiamo bisogno di incontrarci! Così ora esco e vengo a cercarti…



Prenotazione obbligatoria: entro le ore 19 del giorno di rappresentazione. Il modulo per la prenotazione è disponibile sul sito artistiassociatigorizia.it alla sezione Teatro Giovani/Insegui la tua storia. Eventuali posti liberi saranno messi a disposizione del pubblico dalle ore 20.30 presso il desk allestito all’ingresso dell’Evento.