Nell’ambito del progetto ‘Archeoinsieme - Aquileia Mater - 2200 anni dalla fondazione di Aquileia’, venerdì 13 dicembre a Udine è in programma l’incontro di studio ‘Intorno al Mille. La cultura di Köttlach e gli Slavi in Friuli e nell’arco alpino orientale’. L’appuntamento prenderà il via alle 15 a Palazzo Mantica (via Manin 6), organizzato dalla Società friulana di archeologia, con la Società filologica friulana e il Polo Museale del Fvg - Museo Archeologico Nazionale di Cividale del Friuli, con il sostegno della Regione e della Fondazione Friuli e con il Patrocinio del Consiglio regionale, del Comune di Aquileia e di Udine, della Fondazione Aquileia e della Fondazione Carigo.

Dalla fine dell’Ottocento si sono recuperati in Friuli ornamenti riconosciuti come riferibili alla cultura di Köttlach. L’identificazione, “tout court”, dei portatori di questi oggetti come elementi di etnia slava avvenne già nel 1923, al tempo della scoperta di una trentina di tombe nel cimitero di Turrida di Sedegliano. In età successiva si effettuarono ulteriori scoperte per lo più nell’ambito di necropoli medievali (Mossa, Pordenone, Joannis) e talora all’interno di chiese. Da ciò nacque l’idea, ben presto divenuta “dogma”, che i patriarchi di Aquileia avessero invitato coloni slavi a stabilirsi in Friuli dopo le incursioni degli Ungari, avvenute a partire dall’anno 899.

Al fine di verificare l’attendibilità di queste ipotesi, alla luce delle nuove acquisizioni archeologiche e in base a una ponderata riflessione, si organizza un incontro internazionale che faccia il punto su alcuni aspetti, toponomastici, storici e archeologici, dei due secoli a ridosso del Mille in area friulana e alpina orientale. Sono stati invitati studiosi dalla Slovenia, dall’Austria e dall’Italia. L’incontro si propone di portare un contributo alla conoscenza di un periodo archeologicamente poco noto, in cui vissero e si confrontarono persone di lingue e tradizioni diverse.

PROGRAMMA. Dopo il saluto delle autorità e degli organizzatori, alle 15.25 interverrà Maurizio Buora (Società friulana di archeologia) su ‘Archeologia e storia: le ragioni di un incontro’; alle 16, Andrej Pleterski (Istituto di archeologia, Accademia slovena di scienze e arti), su ‘Die Slawen in heutigen Slowenien und im östlichen Alpenraum’; alle 16.30, Paul Gleirscher (Landesmuseum f. Kärnten. Klagenfurt), parlerà de ‘Gli Slavi in Carinzia’.

Dopo la pausa caffè, alle 17.30, Elisa Possenti (Università di Trento), analizzerà ‘Oggetti di cultura slava in Trentino-Alto Adige e nel Veneto’; alle 18, Franco Finco (Università Pedagogica di Klagenfurt), parlerà di ‘Toponomastica friulana e strati linguistici slavi: un riesame’; alle 18.30, Angela Borzacconi (Museo archeologico nazionale di Cividale del Friuli), concluderà gli interventi con ‘Gli Slavi in Friuli: un riesame alla luce delle recenti acquisizioni’.