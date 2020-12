Introduzione alla cosmologia, un universo in evoluzione

Come funzionano le stelle? Quali processi sono coinvolti nella loro "nascita" e "morte"? Come è composto il nostro sistema solare e, allontanandosi da esso, come sono le strutture più grandi attorno a noi e come si evolvono? Giovedì 3 dicembre 2020 alle ore 18.00 secondo appuntamento sulla piattaforma GoToMeeting con il prof. Lorenzo Marafatto che proseguirà la sua introduzione alla cosmologia moderna attraverso le recenti scoperte ottenute grazie alle nuove strumentazioni tecnologiche sul nostro universo e sulla sua storia, fino ad accennare al suo futuro.