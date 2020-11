Videoconferenza dal titolo 'Introduzione alla cosmologia. Osservazioni, oggetti e dimensioni' a cura di Lorenzo Marafatto, organizzata dalla Biblioteca di Pordenone, giovedì 19 novembre, alle 18 sulla piattaforma GoToMeeting.

Come si osservano gli oggetti astronomici? Quali sono i tipi di oggetti presenti nell'universo? E quali sono le dimensioni spaziali e temporali da prendere in considerazione quando ce ne occupiamo? La cosmologia moderna, nata all'inizio del secolo scorso, si basa su osservazioni astronomiche precise, grazie all'aiuto di grandi telescopi e satelliti, e si fonda sui principi della fisica moderna. Giovedì 19 novembre 2020 alle ore 18.00, videoconferenza del professor Lorenzo Marafatto che introdurrà l'affascinante tema dello studio dell'universo, cercando di dare risposta a queste domande, anche in prospettiva storica, attraverso il racconto di alcuni dei protagonisti delle scoperte più rilevanti. Seguirà, giovedì 3 dicembre, un secondo incontro dal titolo “Introduzione alla cosmologia. Un universo in evoluzione”.