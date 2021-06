IoDeposito, l'estate con laboratori creativi Comfort Zone

Dopo mesi all’insegna dell’isolamento sociale e della didattica a distanza, i laboratori estivi Comfort Zone vogliono accogliere la forte esigenza di socialità e di espressione creativa dei ragazzi. L’offerta di IoDeposito è come sempre ampia e variegata, e ha previsto anche per questa occasione una grande varietà di attività che spaziano tra arte, fotografia, multimedialità, land art, interventi urbani, teatro e altro ancora.



Le iscrizioni sono già aperte e si effettuano online nel sito www.iodeposito.org/estate. Sempre in questa pagina web sono disponibili tutte le informazioni dettagliate per ciascun atelier creativo.



L’iniziativa è in collaborazione con i Comuni di Gradisca d'Isonzo, Mariano del Friuli, Romans d'Isonzo, Cervignano del Friuli, Farra d'Isonzo, Fogliano Redipuglia, Staranzano e con i locali istituti comprensivi e scuole superiori I.C. della Torre, l.C. Macor, I.S.I.S. Brignoli Einaudi Marconi, I.C.Verni.

A dare il via alla stagione estiva il 14 giugno sarà Gradisca d’Isonzo, mentre i laboratori negli altri Comuni avranno luogo scaglionati in diversi momenti, fino alla fine di luglio.



Le iniziative estive Comfort Zone sono state cofinanziate da vari enti e istituti scolastici locali, da Con i bambini (che ha selezionato il progetto nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile) e dalla Regione Friuli Venezia Giulia, mentre alcuni laboratori speciali sono stati finanziati dalla Fondazione Carigo.