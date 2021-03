Iorestoacasaenavigo nel libro della Croce Rossa

Riconoscimento importante per #iorestoacasaenavigo, il cartellone digitale ideato e curato dal Porto di Trieste nella primavera 2020, ripreso adesso nelle pagine di due libri dedicati al tempo di lockdown.



L’iniziativa del Porto si era dispiegata da aprile a maggio 2020 sulle onde della rete, spaziando fra cinema, musica, laboratori creativi e filastrocche in rima per i più piccoli, offrendo visite guidate virtuali alla Torre del Lloyd quando non ci si poteva muovere da casa e tante proposte originali in un clic con l’apporto di rilevanti realtà culturali come Pordenonelegge, Trieste Film Festival e festival Wuderkammer.



"Un impegno nel quale abbiamo subito creduto – spiega il presidente dell’Autorità portuale Zeno D’Agostino – perché siamo convinti che il Porto di Trieste possa essere un riferimento e un valore aggiunto per tutti i triestini. Abbiamo voluto puntare sulla cultura per creare momenti di condivisione e ridurre le distanze, per riavvicinare i cittadini utilizzando la comunicazione digitale".



E quell’intuizione è adesso ripagata anche dall’inserimento di #iorestoacasaenavigo nelle collections editoriali che ricordano l’impresa degli italiani in lockdown: a cominciare dalla pubblicazione DAC - Designers Against Coronavirus, il progetto digitale di CaroselloLab con opere grafiche sull'emergenza covid19, destinato a sostenere le attività della CroceRossa. Nel libro scorrono 272 opere di grandi artisti, illustratori e grafici italiani, fra i quali il triestino Jan Sedmak, che con il suo tratto elegante e inconfondibile aveva restituito in un’immagine l’avventurosa web-navigazione delle famiglie, dal divano e dal pc di casa. E dell’intero progetto #iorestoacasaenavigo si parla nel libro “365 idee per superare la crisi” (Erga edizioni), della giornalista Paola Scarsi: il cartellone del porto come una bestpractice di estro e fantasia artistica, per superare la crisi causata dalla pandemia. Un esempio dell’Italia creativa, impegnata generosa, ingegnosa, solidale, che ha cercato, riuscendoci, di rimanere a galla.I video di #iorestoacasaenavigo sono ancora disponibili sul canale Youtube del Porto di Trieste: info porto.trieste.it