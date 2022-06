Italo Zannier compie 90 anni

Giovedì 9 giugno Italo Zannier, uno dei grandi maestri italiani della fotografia, compie 90 anni. Il Circolo della stampa di Pordenone, di cui è socio onorario e che lo ha premiato con il pennino d’oro, esprime i suoi auguri per il prestigioso anniversario.

"Italo Zannier, veneziano, cittadino del mondo – commenta il presidente Pietro Angelillo – è anche uno dei personaggi più illustri del Friuli Occidentale, essendo nato a Spilimbergo ed essendosi formato culturalmente in Friuli. Per noi è, dunque, particolarmente doveroso fargli sentire il calore dei giornalisti pordenonesi per il suo lungo impegno e per le sue tante attività culturali e professionali".

La sua carriera è costellata di momenti intensi, che sono parte integrante della storia della cultura italiana, soprattutto nello studio della fotografia, nell’insegnamento accademico, nella pubblicazione di libri che illustrano fondamenti delle tecniche fotografiche, momenti di vita e personaggi. Alla sua attività di divulgatore devono la fama molti grandi fotografi italiani contemporanei.

Rendere omaggio alla sua figura significa, dunque, ricordare innanzitutto che Italo Zannier è storico dell'arte, fotografo, accademico, storico della fotografia ed è il primo in Italia a essere titolare di una cattedra di "Storia della fotografia”. Ha insegnato all’Istituto universitario di architettura di Venezia, alla facoltà di Lettere della Ca' Foscari, al Dams di Bologna, alla facoltà di Beni culturali di Ravenna e all'Università Cattolica di Milano.

E' membro della Sociètè europeènne d'histoire de la photographie, autore di oltre 500 libri tra cataloghi e pubblicazioni storiche e scientifiche; ha ricevuto la laurea honoris causa in Conservazione dei beni culturali dall'Università di Milano; è presidente dei comitati scientifici del Museo di storia della fotografia Alinari di Firenze e del Centro di ricerca e archiviazione della fotografia di Lestàns, da lui fondato nel 1994.

Inoltre Zannier è curatore di decine di mostre fra le quali quella sul paesaggio mediterraneo organizzata a Siviglia in occasione dell'Expo 1992 e la sezione fotografica di “Italian Metamorphosis”, la grande mostra dedicata all'arte italiana dal Guggenheim di New York nel 1994. Il suo impegno si estende alla cura della sezione di fotografia a varie edizioni della Biennale d'Arte di Venezia, compresa quella del 2011, e alla Biennale di Architettura di Venezia.

E non finisce qui. Zannier ha, infatti, insegnato fotografia al Corso Superiore di Industrial Design a Venezia, la prima Scuola italiana. È stato anche curatore, insieme a Daniela Palazzoli e Vittorio Sgarbi del catalogo di Venezia 79 la fotografia, la più importante manifestazione di fotografia in Italia, patrocinata dall'Unesco e dall'International Center of Photography of NY. Nell’ambito della stessa manifestazione ha tenuto un corso sul linguaggio fotografico.

Tra i tanti riconoscimenti ricevuti, la laurea Honoris causa concessagli dall’università di Udine.

Basterebbe questo breve e intenso elenco dei suoi meriti a rendere necessario celebrare questo personaggio con un evento culturale che impegni simultaneamente Friuli Venezia Giulia e Veneto.