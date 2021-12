Sarà presentato martedì 14 dicembre, alle 17.30, a Palazzo D’Aronco, a Udine, biglietto celebrativo di Itineraria per il Natale 2021 e l’Anno Nuovo 2022.



Per il ventesimo anno consecutivo, 2001-2021, Itineraria celebra il Natale di Gesù che ha portato un messaggio di pace e di buona volontà al mondo, ricordando gli anniversari di nascita di alcuni uomini che con le loro scelte di vita e le loro opere hanno dato luce all’umanità intera.



Quest'anno si ricordano Ermes di Colloredo, Samuel Taylor Coleridge, Louis Pasteur, Heinrich Schliemann e Marco Davanzo, eccellenze che hanno indicato una nuova via, oltre il loro tempo, nel campo di lettere, scienze, archeologia e arte.



Durante l’incontro saranno illustrate le loro personalità e le loro opere, alle quali si dedica un ciclo di attività culturali, e le ragioni della nostra scelta.



Itineraria è un’associazione culturale non a fini di lucro fondata nel 1993. Tra gli scopi statutari promuove la conoscenza e la tutela del nostro patrimonio storico, artistico, paesaggistico e artigianale.



Il biglietto di Natale è parte dei progetti, realizzati con fondi propri, al fine di promuovere il patrimonio di storia e arte. E’ distribuito gratuitamente durante tutto l’anno agli allievi e ai turisti in visita, quale veicolo promozionale del Friuli Venezia Giulia.



Ideato da Ferruccio Montanari per Itineraria nel 2001, il biglietto oggi è realizzato da Vanessa Marcuzzi e stampato dalla Tipografia Menini di Spilimbergo.



Ai presenti saranno donate alcune copie del biglietto.