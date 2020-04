Jazz&Wine of peace, insieme, ma nelle foto!

Annullati i concerti della rassegna Piano jazz che si sarebbero dovuti tenere in aprile allab(Stefano Bollani e il il duo Bobo Stenson & Anders Jormin), il Circolo Controtempo di Cormons ha organizzato Istanti jazz. Un’iniziativa fatta di bellezza, per non perdersi di vista, rivedere e rivedersi e per ripercorrere, in questo periodo di distanziamento sociale, i più bei momenti di unione e comunità creati da uno dei suoi eventi di punta, il festival Jazz & Wine of Peace. Un appuntamento internazionale che ogni anno, a fine ottobre, avvolge Cormòns e le più belle località del Collio, per un settimana, in un incantesimo. A ‘parlare’ sono le immagini delb, che da anni segue il festival immortalandone ogni aspetto e che ha riunito in cinque clip tematiche le fotografie di tante edizioni, visibili giorno dopo giorno sul profilo Facebook, sugli altri canali social e sul canale YouTube del Circolo culturale Controtempo. Le clip sono accompagnate dalle musiche tratte dalla collezione di cd Jazz in Fvg, curata da Flavio Massarutto, per valorizzare il ricco patrimonio di artisti e musicisti jazz della regione. Controtempo vuole così ricordare i protagonisti e le emozioni che Jazz & Wine of Peace da sempre sa offrire, nell’attesa di incontrare di nuovo tutti di persona. Le fotografie parlano di piccoli grandi momenti di bellezza e leggerezza: i volti e i gesti delle stelle del jazz mondiale e dei giovani talenti, i colori delle vigne d’autunno, il fascino di antiche dimore, i sorrisi del pubblico. Sono scatti, quelli di D’Agostino, che “vogliono essere un modo per non perderci di vista – scrivono gli organizzatori del festival – per portare gioia e sorrisi: perché questo è Jazz & Wine of Peace, questo è il jazz, questa è la musica”.