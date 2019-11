Jože Pirjevec parla di 'Tito e i suoi compagni'

Per la rassegna “Voce all’autore, appuntamento promosso dall’assessorato alla cultura del comune di Fiume Veneto dal titolo: “A trent’anni dalla caduta del Muro di Berlino, la Guerra Fredda ed suoi protagonisti (1946-1989)”.



Protagonista Jože Pirjevec, (Trieste, 1º giugno 1940), scrittore, già professore ordinario di storia contemporanea dell'Europa orientale all'Università di Padova e di Storia dei Paesi slavi all'Università di Trieste, che presenterà il libro “Tito e i suoi compagni” (Einaudi).



Da Churchill a Reagan, da Stalin a Gorbaciov, da Nehru a Tito, protagonisti di quarant’anni d’intrighi diplomatici e spionistici sotto la minaccia della mutua distruzione reciproca.



Un confronto senza esclusione di colpi tra diversi modelli socio economici, una sfida tra stili di vita e paradigmi culturali che ha congelato tutte le precedenti rivalità secolari e consentito un quarantennio di pace e sviluppo senza precedenti sotto la spada di Damocle dell’equilibrio del terrore.



In questo contesto il caso particolare della ceto dirigente jugoslavo capace di giravolte mirabolanti ed equilibrismi straordinari: da “primi della classe” della rivoluzione mondiale alla rottura col grande padre Stalin, dalla repressione più feroce al socialismo di mercato, dagli aiuti militari americani alla leadership del movimento dei non allineati, dal regime più tollerante alla transizione più sanguinosa.



Appuntamento giovedì 7 novembre alle ore 20:30 presso la Biblioteca di Fiume Veneto.