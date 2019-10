Kim Longinotto racconta Letizia Battaglia

Il Festival cinematografico transfrontaliero Omaggio a una visione, organizzato dal Kinoatelje dal 13 al 20 ottobre 2019 in sette località tra il Friuli Venezia Giulia e la Slovenia, quest'anno compie 20 anni e nell'occasione sabato 19 ottobre propone a Trieste una giornata speciale.

L'iniziativa ogni anno si concentra sulle opere di un autore che viene insignito con il Premio Darko Bratina, dedicato alla memoria del politico, sociologo e critico cinematografico fondatore del Kinoatelje. Quest'anno a ricevere il riconoscimento è la regista britannica Kim Longinotto, di cui vedremo, alle ore 20 al Teatro Miela, Shooting the mafia (Irlanda, Usa, 2019, 94 min.), documentario sulla vita e il lavoro della celebre fotografa Letizia Battaglia che sarà ospite del festival.

Kim Longinotto è considerata una delle più importanti documentariste degli ultimi trent'anni: ha diretto, girato e prodotto più di venti film che hanno vinto premi nei più importanti festival cinematografici internazionali. Nelle sue opere l’autrice sottolinea il ruolo della donna nella società contemporanea in modo diretto e discreto, con uno sguardo compassionevole ma allo stesso tempo politicamente consapevole. Il suo ultimo lavoro sulla fotografa e attivista politica Letizia Battaglia documenta una lunga lotta alla mafia, iniziata puntando la macchina fotografica su una vittima cruentemente assassinata. Negli anni l'autrice ha scattato centinaia di istantanee sulla giungla violenta di Cosa nostra, diventando un'incrollabile testimone dei suoi crimini. La sua vita è stata un esempio di resistenza, costanza e passione. Il documentario sulla fotografa girato da Kim Longinotto è stato mostrato in prima mondiale al festival Sundance mentre Omaggio a una visione 2019 propone la sua anteprima nazionale.

Anche per questo Letizia Battaglia sarà l’ospite d’onore all’incontro “Cultura, politica, mafia” che si terrà sabato 19 ottobre alle ore 10.30 al Caffè San Marco. Nello storico locale la giornalista de Il sole 24 ore e scrittrice Cristina Battocletti dialogherà con la celebre fotografa degli intrecci tra cultura e politica e dell'importanza dell'impegno politico, ricollegandosi anche alla figura di Darko Bratina. In serata al Teatro Miela si potranno vedere altri lavori della sezione Primi voli, nuova iniziativa nell'ambito del festival che premia giovani autori di cortometraggi alla ricerca di un proprio stile cinematografico. In questa occasione verranno proiettati i cortometraggi dei vincitori. Tutti gli appuntamenti sono a ingresso libero.