Klavdij Palcic in mostra al Kulturni di Gorizia

Grande successo, pure “dal vivo”, sta riscontrando la mostra del noto pittore triestino Claudio Palčič, che è allestita fino al 1 marzo 2021 nella galleria del Kulturni dom di Gorizia (via I. Brass 20). Fino ad ora, secondo i dati in possesso dei promotori, ha superato abbondantemente la soglia delle 40 mila visualizzazioni sulle pagine https://rudolph.tmedia.it/palcic, www.facebook.com/kulturnidom e www.kulturnidom.it.

Dal mese di febbraio la mostra è visitabile pure “dal vivo” e finora sono stati numerosi i visitatori dalla nostra regione, che si sono emozionati dinanzi alle opere di Claudio Palčič..



La mostra è stata promossa dal Consiglio d’amministrazione del Kulturni dom, in collaborazione con l’Agenzia Tmedia e la SKGZ (Unione culturale economica slovena) e con il patrocinio della regione Friuli Venezia Giulia, il Comune di Gorizia, il gruppo finanziario KB 1909, in occasione del 39° anniversario del Kulturni dom - Casa di cultura slovena a Gorizia (1981 – 2020) e nell’80° compleanno dell’artista.

L’orario dell’apertura della mostra (nei giorni feriali) è il seguente: dalle ore 10.00 alle 12.30 e dalle 15.30 alle 17.30.



I promotori inoltre avvertono i partecipanti che sarà obbligatorio rispettare le adeguate distanze tra una persona e l’altra e indossare le mascherine protettive di naso e bocca, secondo le regole anticovid-19.