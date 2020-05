L’arte all’aperto a due passi dalla città

Se un Paese non può rinascere senza cultura, la ‘Fase 2’ ripartirà anche da musei, mostre e biblioteche, che dopo l’ultimo Dpcm potranno riaprire a partire dal 18 maggio, secondo le linee guida diramate da Confcultura e Fondazione Italia in Salute. Prioritario sarà evitare le visite di grandi gruppi in contemporanea e contingentare gli accessi alle sale. Ma ci sono anche siti che si presterebbero da subito, per la loro natura, a una visita approfondita. Come il parco sculture ‘Braida Copetti’, un podere di quasi 15 mila mq a Leproso di Premariacco, a pochi chilometri da Udine. Una collezione en plein air inaugurata nell’estate 2018, dove vengono esposte a rotazione le opere di grandi autori del secolo passato, nonché di affermati artisti contemporanei, specialmente friulani.

GALLERIA SPECIALIZZATA - L’iniziativa nasce dalla galleria Copetti Antiquari, fondata nel 1982 da Giorgio Copetti, specializzata nella scultura e nella pittura d’alta epoca d’area veneto-austriaca e arricchita dall’ingresso di Ernesto, primo figlio di Giorgio, sul finire degli anni ‘90, quando ha cominciato a muovere i primi passi in direzione dell’arte moderna e contemporanea. E successivamete da quello del secondogenito Massimo, che ha ideato la collezione di scultura moderna in un terreno vicino al ponte di Orsaria, in origine destinato all’agricoltura, rimasto per anni in stato d’abbandono.



LA TRADIZIONE RIVISITATA

GRANDI I NOMI E I ‘PEZZI’

OBIETTIVO: VALORIZZAZIONE

- Organizzatori di numerose esposizioni presso le proprie sedi (a Cividale prima e a Udine poi), Copetti Antiquari hanno preso parte ad alcune delle più importanti manifestazioni nazionali e non solo. Soci dell’Associazione Antiquari d’Italia e della Confédération Internationale des Négociants en Oeuvres d’Art, nel corso degli anni hanno arricchito, con le loro opere, importanti collezioni private e pubbliche. Oltre alla braida tradizionale (con tanto di frutteto, vigna, roccolo e viale di gelsi) recuperata e rivisitata in chiave moderna, in cui sono state inserite le sculture di importanti artisti del 20° secolo e contemporanei.- Nella Braida sono visibili – parzialmente anche dalla strada - opere di grandi dimensioni di diversi autori e materiali (bronzo, marmo, cemento, acciaio...). Tra i lavori presenti nel parco in occasione della sua inaugurazione, alcuni sono di maestri friulani del ‘900 (Mirko Basaldella, Marcello Mascherini, Luciano Ceschia), altre di artisti contemporanei dalla regione (Nane Zavagno, Angelo Brugnera, Gianpietro Carlesso), altre ancora recano la firma di grandi nomi italiani e internazionali (Giacomo Manzù, Sandro Cherchi, Dušan Džamonja, Novello Finotti).- Il parco finora è stato arricchito anche grazie alle manifestazioni e agli eventi che i proprietari vi organizzano, promuovendo altre forme artistiche (pittura, fotografia, musica, teatro…) e, più in generale, i diversi aspetti legati alla cultura, coinvolgendo con le diverse iniziative sia la comunità locale che i visitatori da fuori regione. Tra le attività, anche la valorizzazione di un maestro del ’900 come Mirko Basaldella, attorno alla cui opera Copetti Antiquari ha lavorato negli ultimi anni per riportarlo nelle fiere importanti e ricreare un ‘mercato’ facendo ordine nella sua produzione e selezionando solo pezzi unici come Stele seconda.