L’Arte non Mente presenta il catalogo di Genius Loci

Giovedì 28 novembre, alle 18:30, al Teatro San Giorgio si terrà la sesta edizione de “L’Arte non Mente – Genius Loci Oltre l’ex Manicomio” patrocinata dal Comune di Udine.

Durante la serata verrà proiettato il cortometraggio "Io non sono pazza" di e con Adele Ceraudo, per la regia di Duccio Forzano.

Introdurranno la serata Felicitas Kresimon presidente cooperativa Duemilauno Agenzia Sociale e Michela Vogrig, presidente Consorzio Operativo Salute Mentale Cosm.

Seguirà la proiezione del cortometraggio del progetto Multimediale Cidr Udine Duemilauno Agenzia Sociale soc.coop.



Apertura dibattito:

Moderatore: Gianluca Carbonetto, giornalista.



Intervengono:

Dottoressa Bertoni direttrice Dipartimento Salute Mentale Asuidu. Fabrizio Cigolot, assessore cultura Comune di Udine: per la città creare un luogo di arte cultura e memoria.



Simonetta Bonomi, soprintendente per l'archeologia, le belle arti e il paesaggio del Friuli Venezia Giulia: cosa significa vincolo per salvaguardare il Parco? Le opportunità del bonus art per L’arte non Mente sono possibili?



Giuseppe Tonutti, commissario straordinario ASUIUD: il progetto dell’ASUIUD sul parco.



Riccardo Riccardi, vicepresidente Regione FVG: l’abbattimento delle barriere e del pregiudizio nei percorsi di salute mentale può avvenire attraverso l’arte, la cultura e la rigenerazione dei luoghi nella loro stessa salvaguardia di portatori di storia e memoria?



Seguirà la performance di e con la coreografa Giorgia Cuttini e il suo corpo di danza e la proiezione di CORTO ART a cura di BUOZZI, progetto peer to peer Duemilauno Agenzia Sociale soc.coop.



Distribuzione gratuita del volume "L'Arte non Mente - Genius Loci Oltre l'ex Manicomio", n. 36 della rivista semestrale "Sconfinamenti”.



Brindisi conviviale a cura del progetto Bar Sport Circolo Arci di cooperativa Duemilauno Agenzia Sociale soc.coop