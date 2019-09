L’identità nelle tessere del mosaico

Storicamente, Spilimbergo è nota come ‘città del mosaico’ (un brand diventato ufficiale solo da un paio di anni) in virtù di una tradizione e sapienza millenaria che si è sviluppata nel tempo, ancora presente in una sessantina di laboratori attivi. E nel lavoro della Scuola mosaicisti del Friuli, fondata quasi un secolo fa, da cui sono usciti progetti esportati ovunque, da Roma a Parigi, da Londra a New York. Per valorizzare lo straordinario patrimonio artistico e artigianale di Spilimbergo, una delle eccellenze italiane riconosciute, è nata una nuova manifestazione a tema: Mosart-Spilimbergo mosaic art festival, curato da Silvana Annicchiarico in collaborazione con numerose realtà del territorio, dalla già citata storica Scuola intitolata a Irene da Spilimbergo all’altrettanto importante Craf-Centro ricerca archiviazione fotografia.



TRE GIORNI DI MOSTRE E...

Il festival, da venerdì 27 a domenica 29, sarà ospitato nell’intero scenario urbano per comporre un dinamico ‘mosaico’ di luoghi e iniziative, tessere diverse di un’identità unica. Spilimbergo si farà palcoscenico per talk, workshop, installazioni, performance, proiezioni e mostre di carattere multidisciplinare. Il mosaico in bianco e nero presenta fotografie originali di Antonio Baldini, Angelo Borghesan, Mario Cresci, Francesco Nonino, Francesco Radino, Roberto Salbitani, Carl Shubert, Stephen Shore, Olga Zamperiolo, selezionate dall’archivio del Craf; la collettiva Polifonia esporrà alcune delle opere più significative dei mosaicisti friulani; Chromos 1. Il lessico del colore e Chromos 2. Colori d’autore sono dedicate al colore; Innesti interpreta le relazioni tra mosaico e oggetti domestici; Mosaici filatelici raccoglie francobolli e cartoline dei mosaici nel mondo.



CONCERTO PER CEPPI E PIETRE

Due i talk, con protagonisti il sociologo Aldo Bonomi e Andrea Rauch, graphic designer di fama internazionale, cui si aggiungono tavole rotonde e approfondimenti sulla formazione e l’esportazione dell’artigianato musivo. Nel workshop Dreams Park, il designer Stefano Giovannoni lavorerà con gli studenti per progettare uno spazio pubblico ludico, onirico e visionario. Sarà inoltre proiettato in anteprima il film Tessere, nato da un’idea della curatrice con la regia di Giuseppe Carrieri e la collaborazione degli studenti dell’Università Iulm di Milano: un documentario poetico realizzato a Spilimbergo per raccontare l’identità e le meraviglie della città. Prevista anche una inedita e sperimentale performance sonora, Mosaic Sound. Il suono del lavoro, del designer Lorenzo Palmeri e realizzato insieme ai mosaicisti: uno speciale concerto in cui scalpellini, ceppi e pietre diventeranno fonti musicali.



un nuovo biglietto da visita

Lo stretto rapporto tra arte, artigianato e territorio si rifletterà anche nell’installazione Mosaic Trees, in cui gli alberi della città verranno rivestiti trasformando la natura in scultura, mentre l’unica opera legata al mosaico del grande maestro del design italiano Marcello Nizzoli sarà al centro di un’installazione a metà fra l’omaggio, il culto e il cameo. Il 27 settembre verrà inaugurata in Piazza Garibaldi ‘S’, la prima lettera della scritta cubitale con il nome Spilimbergo, alta due metri e mosaicata dalla Scuola e dagli artigiani/artisti cittadini, che accoglierà visitatori e abitanti: un biglietto da visita che è soprattutto una dichiarazione di identità.