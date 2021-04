L’Abbecedario di Gillo Dorfles invita a educare con l’arte e l’ironia

Nato nel 1910 in una Trieste ancora austroungarica, Gillo Dorfles è stato una delle personalità più poliedriche del panorama artistico-culturale del Novecento: sicuramente quella che ha coltivato il maggior numero di rapporti internazionali all’interno di arte ed estetica. Psichiatra per formazione, pittore, critico d’arte, pioniere degli studi sul design, dopo una fase di sperimentazione artistica si è interessato alle avanguardie, al rapporto fra arte e industria e al fenomeno del gusto nella civiltà contemporanea.



Nella sua visione, l’estetica – che studiò fino alla scomparsa, a Milano nel 2018, un mese prima di compiere 108 anni - si occupa della cultura nel suo insieme, cui concorrono elementi fantastici, simbolici, metaforici e suggestioni mitiche. Autore di una copiosa produzione saggistica, Dorfles non dimenticò mai l’approccio ludico all’arte, come ricordano i nipoti Piero e Giorgetta Dorfles nell’introduzione di un volume pubblicato da Bompiani, Abbecedario, che presenta una selezione delle lettere e dei numeri che l’artista creava – su carta velina - assieme ai bambini.



Conservati tra i ricordi familiari, rappresentano un grande gioco di scoperta e fantasia nelle mani del maestro del pensiero estetico. Lo studioso triestino si era forse ispirato a una massima di Herbert Read, “educare con l’arte”, per sollecitare la curiosità dei nipoti disegnando un abbecedario in cui i significati di riferimento sono un campionario di animali, nomi e aggettivi spesso di uso non comune.“Gillo – spiegano Piero e Giorgetta -, più che avere progetti didattici, tendeva a mettersi al nostro livello, divertendosi, provando con noi i giochi che portava dai suoi viaggi e sfidandoci sul piano della creatività”. Dopo aver tracciato il contorno a penna del soggetto, invitava i nipoti a completare i suoi disegni con i colori a pastello e a inventarne i nomi. “Questo modello pedagogico un po’ bizzarro comprendeva una sfida a impadronirci, oltre che degli strumenti alla base della scrittura, di un vocabolario più ricco e originale di quello degli abbecedari scolastici e infettarci con il germe dell’ironia”.