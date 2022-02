Giovedì 24 febbraio, alle 18.30 presso la sala Bobi Bazlen di Palazzo Gopcevich, in via Rossini 4 a Trieste, verrà presentato il libro “L’abisso socialista - memorie di una ex jugoslava” di Gabriella Chmet.



La presentazione fa parte del ciclo di eventi organizzati dall’Anvgd e dal variegato mondo dell’associazionismo per il Giorno del Ricordo 2022 ed è realizzato assieme alla Lega Nazionale di Trieste. Fra le tante sfaccettature che riguardano il 10 febbraio 1947, anniversario che attraverso la firma del trattato di pace sancì la netta cesura fra le popolazioni della Venezia Giulia, non poteva mancare uno sguardo rivolto anche a chi è rimasto.



“L’abisso socialista" di Gabriella Chmet (edito da Luglio Editore) ha riscosso un grande successo fin dalla sua uscita avvenuta ormai quasi un anno fa. Con la sua narrazione la Chmet parla della Jugoslavia di Tito vista dagli occhi di una bambina (lei), che assiste alla parabola del dio-padrone di una nazione costruita col ferro e col fuoco su una base puramente ideologica. Una storia che parla di soprusi, di persecuzioni, di violenze, di indottrinamento, di sottomissione alla dittatura e della minoranza italiana schiacciata tra paura e collaborazionismo.



Una narrazione che si sviluppa con una punta di ironia e disincanto, a tratti cruda e brutale, ma specchio di una realtà che (fortunatamente) non esiste più. Appuntamento giovedì 24 febbraio alle ore 17.30 nella sala Bobi Bazlen di Palazzo Gopcevich, via Rossini 4, a Trieste (ingresso su prenotazione al 348 5166126).