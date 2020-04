L’Antologia Giovane Poesia Italiana debutta in Europa: e il suo viaggio, aspettando le presentazioni “live” programmate a Madrid, Parigi, Londra e Berlino, inizia attraverso un suggestivo video per quattro lingue e sette voci, prodotto da Fondazione Pordenonelegge in partnership con gli Istituti di Cultura delle quattro capitali. D’altra parte, il progetto della Antologia Giovane Poesia Italiana era stato ideato con una spiccata vocazione internazionale: un testo in quattro lingue, oltre a quella italiana, e un calendario di incontri che già nel corso di questa primavera avrebbe dovuto portarla in giro per l’Europa, in un tour dedicato alla parola poetica contemporanea organizzato grazie anche alla rodata collaborazione con EFASCE, Pordenonesi nel mondo.



In attesa di poterci ritrovare in una primavera più propizia alla condivisione “tangibile” degli eventi, ecco che arriva il video con sette interventi d’autore: quelli dei poeti Tommaso Di Dio, Marco Pelliccioli, Maddalena Lotter, Eleonora Rimolo, Bernardo De Luca, Laura Di Corcia e Gian Maria Annovi, ciascuno con la propria poesia tradotta anche in spagnolo, francese, inglese e tedesco. Un impegno della Fondazione Pordenonelegge per dare voce ai giovani autori del nostro tempo, e dimostrare che la poesia non ha mai confini, neppure ai tempi del Covid. «Il progetto – spiegano il direttore artistico di pordenonelegge Gian Mario Villalta e il curatore dell’Antologia Roberto Cescon – offrirà intanto un assaggio della produzione poetica “green” del nostro Paese, in attesa di poterla raccontare dal vivo i mesi prossimi, appena sarà possibile». «Un’ulteriore tappa nel programma di “internazionalizzazione” delle nostre attività – aggiunge il presidente di Fondazione Pordenonelegge, Giovanni Pavan – in sinergia con istituzioni culturali insieme alle quali da tempo collaboriamo per la realizzazione di progetti capaci di parlare al pubblico europeo».



Primi fra gli altri, gli Istituti Italiani di Cultura di Madrid e Londra hanno già caricato e veicolato il video con la tradizione spagnola a fronte:Gli ulteriori video saranno a breve online sui siti e i canali social degli Istituti Italiani di Cultura di Parigi e Berlino.L’Antologia Giovane Poesia Italiana è un ebook edito in cinque lingue, e nel quale sono rappresentati 20 poeti italiani under 35 al momento della pubblicazione: oltre a quelli che intervengono nel video sono Alessandro Bellasio, Maria Borio, Clery Celeste, Azzurra D’Agostino, Sebastiano Gatto, Alessandro Grippa, Naike Agata La Biunda, Daniele Mencarelli, Greta Rosso, Giulia Rusconi, Francesca Serragnoli, Giulio Viano, Kabir Yusuf Abukar. Il progetto è stato realizzato grazie al Bando nazionale “Per chi crea” promosso dal MIBACT, Ministero per i Beni e le Attività Culturali e per il Turismo su gestione SIAE, che Fondazione Pordenonelegge ha vinto nella sezione Live e promozione internazionale. A questo link le informazioni sulla pubblicazione: