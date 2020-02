L’arco di Brasini sul colle del Castello di Gorizia

Il ricordo e la commemorazione dei caduti della prima guerra mondiale acquista nella politica del fascismo di Mussolini una valenza fortemente propagandistica. Il mito dell’uomo fascista è costruito sul sacrificio di coloro che hanno perso la vita combattendo durante la Grande Guerra. Diventa quindi fondamentale la costruzione di uno spazio architettonico adatto alla loro commemorazione, capace allo stesso tempo di fungere da scena per il culto della patria e soprattutto per la celebrazione dei rituali fascisti.

Tra le figure che si confrontano con questa tematica anche l’architetto romano Armando Brasini (1879-1965), che nel corso degli anni ’20 elabora diverse proposte di monumenti commemorativi, ricordati dalla storiografia architettonica per la loro scenografica monumentalità e per il forte richiamo alle forme classiche e barocche.



L’aspetto monumentale e scenografico è leggibile anche nel Monumento alla Vittoria di Gorizia (1923), risolto dall’architetto Brasini con una scalinata monumentale sul colle del Castello coronata da un arco trionfale dalle linee classiche e romane. Archetipo, quest’ultimo, da tutti riconoscibile e da sempre legato al mito della romanità, sul quale il fascismo fonda le radici del suo culto.

Elena Bassi

Si è laureata in Architettura all’Università di Trieste nel 2008 con una tesi su Armando Brasini. Ha conseguito il dottorato di ricerca in Storia dell’architettura presso lo Iuav di Venezia con una tesi sull’architetto Oscar Stonorov. È autrice di alcuni saggi relativi ai progetti studiati da Brasini durante gli anni del governo Mussolini in Italia.