L’armonia universale secondo Paolo Figar e i suoi ‘architetti’

E' un padre tra il mitico e l’antropologico, che cerca, studia, costruisce, fa da consigliere e guida, una sorta di sapiente che indica la strada, l’uomo immaginato da Paolo Figar nella sua scultura L’architetto astronomo. L’opera dà il titolo alla personale dell’artista goriziano classe ‘68 – scultore, pittore e incisore, da sempre interessato al linguaggio plastico, protagonista di numerose personali e collettive in Italia e all’estero - allestita al Centro culturale ‘Aldo Moro’ di Cordenons da sabato 5. Il progetto nasce nell’ambito della 29a edizione del Festival internazionale di musica sacra, dedicato all’esplorazione del tema Trinitas. Trinità dell’umano, organizzato da Presenza e Cultura, Media Naonis, Centro Iniziative Culturali Pordenone e Comune di Cordenons.

La scelta del titolo mira a sottolineare come “questa sia una figura che Figar affronta e varia da tempo nella sua ricerca artistica - spiega Giancarlo Pauletto, curatore della mostra - L’architetto è contemporaneamente astronomo, cioè studioso e conoscitore dei cieli, impegnato a costruire secondo leggi che devono rispondere a un’armonia universale, e dunque coinvolgere l’utile in una visione che lo riassorba e lo giustifichi all’interno di assai più vaste coordinate“. Le figure di Figar sono assorte, concentrate in se stesse, rappresentano “lo sforzo del pensiero, ma sono pure simbolo di una comunicazione con il tutto che sembra poter avvenire anche per altre vie, intuitive e sciamaniche, non solo razionali”. All’inaugurazione, il curatore parteciperà assieme a Franco Calabretto, direttore artistico del festival assieme a Eddi De Nadai, e al fisarmonicista Diego Borghese, che proporrà un intermezzo musicale. La mostra è la 465a realizzata da Presenza e Cultura e sarà aperta al pubblico fino al 26 settembre.