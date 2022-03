L’arte dell’acquerello di Germana Snaidero in mostra a Cividale

L’arte dell’acquerello di Germana Snaidero nuovamente a Cividale del Friuli: la sua mostra personale “Acque della mia terra” si inaugurerà sabato 2 aprile alle ore 18, presso la Chiesa di Santa Maria dei Battuti in Borgo di Ponte, con il patrocinio dell’amministrazione comunale cividalese.

Tra i colori e i riflessi delle marine e delle acque dolci del Friuli Venezia Giulia, l’artista esplora e rappresenta la sua terra in una sorta di geografia sentimentale, connettendosi con lo spirito della natura. I suoi acquerelli nascono da un’urgenza interiore che cerca risposte, attraverso il visibile, ai fondamentali interrogativi sul senso della vita e sui legami tra gli esseri viventi e la madre terra.

Il ricco percorso espositivo, oltre quaranta dipinti, ricalca il cammino di meditazione elaborato dalla Snaidero durante la sua pittura en plein air, a stretto contatto con la natura.

Le acque, protagoniste della mostra, raccontano il lirismo sommesso della natura nel Friuli Venezia Giulia. Oltre alla dimensione territoriale, l’acqua veicola un messaggio universale: è metafora della vita, specchio cangiante in continuo divenire.



Oltre alle mostre personali precedenti e alla partecipazione a fiere d’arte a Genova e Parma, diversi sono i traguardi conseguiti dall’artista a livello internazionale, con esposizioni collettive in Francia, Hong Kong, Slovenia, Polonia, Albania; e a livello nazionale, a Venezia, Fabriano, Urbino, Cagliari, Genova, Monza, Roma.Germana Snaidero ha ricevuto nel 2021 la menzione d’onore per l’opera “Natisone” al 1° premio Tiepolo d’oro dell’associazione dell’Accademia di belle arti di Udine.E’ tra le fondatrici di Acquerello del Doge, nell’ambito del Circolo Artistico Quadrivium di Codroipo.Diverse sue opere sono state pubblicate su cataloghi e riviste con commenti critici; “L’art de l’aquarelle” n.49 del 2021 e “The Art of Watercolour” n.42 le hanno dedicato un articolo di due pagine dal titolo “Germana Snaidero – Moments de sérénité”.All’inaugurazione sarà presente Angela Zappulla, referente dell’Assessorato alla Cultura del Comune di Cividale; gli intermezzi musicali saranno a cura del duo Di Lena.La mostra rimarrà aperta fino al 1° maggio.