L’Erpac cerca nuove idee per portare l’arte oltre la crisi

Chiusa per quasi tre mesi l’attività, l’Erpac (Ente Regionale per il Patrimonio Culturale del Friuli Venezia Giulia) ha riaperto al pubblico i musei e le altre sedi gestite: il Parco e il bookshop di Villa Manin di Passariano; il Museo della Grande Guerra, il Museo della Moda e la Pinacoteca di Palazzo Attems Petzenstein a Gorizia; la Galleria d’arte contemporanea ‘Luigi Spazzapan’ a Gradisca d’Isonzo; il Museo della Vita Contadina a San Vito al Tagliamento e il Museo dell’Emigrazione a Cavasso Nuovo. Contemporaneamente, l’Ente ha scelto proprio la Galleria regionale d’arte contemporanea di Gradisca come centro propulsivo di un nuovo progetto per dare voce agli artisti della regione, mettendoli in connessione con il tessuto sociale e viceversa, ascoltando quanto hanno da dire e proporre in questo momento di crisi e trasformando una criticità in un’opportunità: un’occasione per dare visibilità e valorizzare il ruolo dell’arte visiva.



Together/Insieme, promosso dall’Assessorato regionale alla Cultura, si svilupperà in diverse fasi come risposta concreta al settore artistico. Presupposto del progetto è che l’arte, oltre a essere una delle risorse culturali ed economiche più importanti del Paese, può arricchire le riflessioni attorno alla nuova e inaspettata condizione di crisi. L’idea è individuare pittori, scultori e artisti multimediali di alto profilo e opere che attestino la loro poetica e ricerca artistica nell’attuale situazione di emergenza. Seguirà una campagna divulgativa, attraverso i canali digitali della Regione e di Erpac, per promuovere immagini e video delle opere raccolte. La fase successiva riguarderà l’esposizione collettiva delle opere in una o più sedi di Erpac per fotografare lo stato attuale della ricerca contemporanea sul territorio: una mostra che costituirà il ritorno dal virtuale al reale. Il progetto troverà la sua conclusione in un’ultima fase dedicata a una campagna di acquisti di una selezione delle opere esposte.