L’Erpac riapre le mostre solo in forma virtuale per spettatori-avatar

La chiusura di mostre e musei non ha spento l’arte e la cultura. L’Erpac - Ente Regionale per il Patrimonio Culturale del Friuli Venezia Giulia ha deciso di continuare a lavorare per garantire l’accesso alle proprie sedi espositive con l’aiuto della tecnologia. Per partire è stata scelta Plurima. Galleria d’arte Udine/Milano 1973-2012, esposizione da poco conclusa alla Galleria Spazzapan di Gradisca d’Isonzo, ora accessibile 24 ore su 24, gratuitamente, in un tour virtuale mediante pc, tablet e smartphone, collegandosi al link https://hub.link/y7n55Xq.



Il tour consente di entrare nelle sale della Galleria, percorrerle ammirando le opere esposte, ma anche – e qui sta la novità! – di incontrare gli altri visitatori presenti e di parlare con loro, confrontandosi su quanto si sta osservando assieme e sull’arte in generale. Prima di entrare virtualmente nelle sale della mostra Plurima, ogni visitatore può scegliere un ‘avatar’ con cui proseguire nel percorso espositivo, vale a dire uno dei personaggi virtuali disegnati dal curatore della Galleria, Lorenzo Michelli.



Attraversare le diverse sale e muoversi al loro interno è semplicissimo. Basta utilizzare i quattro comandi ‘freccia’ della tastiera da pc o toccare lo schermo con due dita da tablet o smartphone. Il percorso espositivo è stato ricostruito con immagini reali grazie al lavoro svolto da Fluido.it, società di Trieste gestita da Antonio Giacomin, che è riuscita a riprodurre fedelmente le opere esposte di importanti artisti contemporanei del territorio, e non solo, come Castellani, Aricò, Viallat, Pinelli, Ciussi, Alviani, Serse e Pope. Per le prossime settimane, l’Erpac sta organizzando anche un calendario di visite guidate, sempre virtuali e gratuite, in cui i visitatori verranno accompagnati tra le opere. La guida descriverà gli aspetti più suggestivi e curiosi della mostra e risponderà alle domande dei presenti in collegamento da casa.