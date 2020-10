L’evoluzione della comunicazione in mostra

Una mostra tematica per celebrare Esof 2020 (EuroScience Open Forum), la più rilevante manifestazione europea focalizzata sul dibattito tra scienza, tecnologia, società e politica che ha individuato in Trieste la sua capitale. Per rispondere alle numerose richieste, Poste Italiane ha prorogato fino a sabato 31 ottobre l’apertura di “Dal telegrafo al satellite, l’evoluzione della comunicazione”, ospitata nel Salone del Palazzo delle Poste centrali di piazza Vittorio Veneto 1.



La mostra, organizzata dal Museo Postale e Telegrafico della Mitteleuropa di Poste Italiane, in collaborazione con l’Associazione culturale 6idea, il Circolo Culturale Astrofili Trieste e collezionisti privati, è inserita nel vasto programma del Science in the City festival di Esof 2020, un viaggio nel tempo in cui si racconta, attraverso immagini e poster redatti in italiano e in inglese, la storia delle telecomunicazioni.



“Apre” la rassegna la frase biblica "", ovvero il primo messaggio telegrafico sperimentale inviato da Samuel Morse da Washington DC a Baltimora, atto che segnò in modo tangibile la nascita della comunicazione in tempo reale. “Dal telegrafo al satellite, l’evoluzione della comunicazione” è una passeggiata nel tempo che, partendo dall’archeologia industriale ovvero dagli apparati di telecomunicazione di fine Ottocento, arriverà fino ai giorni nostri con le comunicazioni satellitari in continua evoluzione. L’iniziativa si rivolge principalmente alle nuove generazioni, cercando di stimolare, oltre che la loro curiosità per questi oggetti “strani” e “obsoleti”, l’interesse verso i principi delle telecomunicazioni che restano a tutt’oggi alla base delle tecnologie più avanzate. I visitatori oltre che leggere avranno modo di ammirare oggetti antichi quali il telegrafo, i telefoni a cornetta, ma anche mezzi di comunicazione a noi vicini e magari già pensionati come il telex o ancora utilizzati come i telefoni cellulari. Sarà inoltre allestita una sezione dedicata alle comunicazioni satellitari che trasporterà il visitatore nelle galassie lontane.L’esposizione è visitabile (in rispetto alle norme COVID), fino al 31 ottobre, da lunedì a venerdì, dalle 8.30 alle 19 e sabato fino alle 12.30.