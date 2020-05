L’immagine resta, anche se tutto è cambiato

In quest’anno ‘sospeso’ in cui tutto, o quasi, viene posticipato, cancellato o reso virtuale, rimangono poche certezze. Tra queste, la 34a edizione di Friuli Venezia Giulia Fotografia, storica rassegna promossa dal Craf di Spilimbergo, che quest’anno aveva scelto un titolo strategico, #CHANGE, per occuparsi delle radicali trasformazioni del pianeta, dei cambiamenti climatici e dell’uomo. Ospitata nella città diventata il simbolo della fotografia neorealista e fucina di talenti dal 1955, l’anno in cui si costituì il Gruppo Friulano per una Nuova Fotografia, la rassegna conferma la mission del Craf, che ha organizzato oltre 300 mostre in Italia e nel mondo e dal 1987 valorizza e premia gli autori più significativi nazionali e internazionali.



NEL NOME DI GRETA - Per quest’anno, o probabilmente per il biennio 2020-2021 a seconda della situazione sanitaria mondiale, la rassegna ha scelto di utilizzare l’arte della fotografia per innescare una virtuosa riflessione sui temi ambientali, per i quali già migliaia di giovani hanno manifestato ispirandosi al messaggio di Greta Thunberg. “Rispettare il mondo nel quale viviamo – spiega il direttore del Craf, Enrico Sarcinelli - è un’azione oggi più che mai imprescindibile. Diffondere attraverso l’arte questo messaggio significa abbracciare una cultura differente, capace di sostenere il cambiamento e suscitare in ciascuno maggiore senso di responsabilità per un futuro migliore”.



DUE ESPOSIZIONI A LUGLIO - Se i dati dei contagi dovessero diminuire sensibilmente, Friuli Venezia Giulia Fotografia potrebbe aprire i battenti a luglio con il progetto espositivo di Alessandro Grassani Environmental migrants - the last illusion, vincitore dell’11a edizione del Premio Giornalistico Amilcare Ponchielli, in cui l’autore documenta la storia e il disagio dei migranti climatici contemporanei di Mongolia, Bangladesh e Kenya. Il programma proseguirà successivamente col progetto di Francesco Comello, L’isola della salvezza (terzo posto al World Press Photo), che racconta la vita in un centro spirituale, educativo e culturale in Russia che accoglie - senza Tv, internet, cellulari e denaro - 300 ragazzi con problemi familiari.



UN MONUMENTO VIVENTE - L’ospite più atteso è il francese Yann Arthus-Bertrand, monumento vivente della fotografia aerea, con la mostra Home, il cui omonimo film è stato visto da milioni di persone e verrà proiettato durante il periodo espositivo. Il fotografo ha creato nel 2005 la Fondation GoodPlanet, che tra film, mostre, pubblicazioni e programmi formativi promuove iniziative a tema ambientale in tutto il mondo, per sviluppare una coscienza ecologica collettiva e venire in aiuto alle comunità più esposte a rischi ambientali. La mostra, con le sue immagini viste dal cielo, che documentano i cambiamenti e l’impatto dell’uomo sul pianeta, è in programma per febbraio 2021.



I ‘CASSETTI VIRTUALI’ - Se l’archivio del Craf nella sede spilimberghese di Palazzo Tadea resta ancora chiuso al pubblico, i cassetti virtuali si sono aperti con Il Craf si racconta: una selezione di alcuni degli autori più interessanti per una serie di ‘video-pillole’ a tema che raccontano protagonisti e contenuti del centro, da Carlo Dalla Mura a Francesco Krivec, a Carlo Innocenti, perché “condividere la fotografia ci fa sentire meno soli e racconta la vita alla quale vorremmo ritornare presto”.