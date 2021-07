L’insegnamento nascosto in una risata

In queste settimane sto vivendo dal di dentro un’esperienza straordinaria, che mi ha permesso di mettere a fuoco molte cose. Il formidabile trio del Teatro Incerto si è inventato uno spettacolo capace di raccontare la vita di Guarnerio d’Artegna, il grande umanista friulano. Lo spettacolo, va da sé, si intitola “Guarnerius”. La storia è questa: Guarnerio è appena morto (1466) e i Signori di San Daniele incaricano Firmino Fares (Fabiano Fantini), un erbolâr che commercia in cataplasmi e unguenti, Tilio dai Sartorus (Elvio Scruzzi), un cjaliâr che fa le scarpe, e Brôs di Giovachin (Claudio Moretti), sedonâr ma non solo, di portare la triste notizia a un grandissimo amico dell’umanista friulano, un tale Adelmo Selvaticus (che sarei io, in più carne che ossa!), priore della Badia di San Gallo in Svizzera. Con un prosciutto al seguito, come omaggio prezioso.



I tre, durante il viaggio, si raccontano con tutta l’arguzia popolana che intride i loro panni, capaci di commoventi ingenuità, di complicità cameratesche e di caustiche verità che sanno descrivere il mondo di allora come se stessero in qualche modo parafrasando quello di adesso. Il loro andare, sollecitato da una fame atavica, li porta finalmente alla meta. Adelmo parla, i tre ascoltano, commentano, sollecitano, trasformando idealmente il pubblico in complice specchio in cui si riflettono gli interrogativi e gli stupori di tutti coloro che si dispongono ad ascoltare. Devo molto ai due cramârs e al cjaliâr in questione.Mi hanno insegnato, nei lunghi mesi di preparazione e durante le numerose repliche che in questi giorni si recitano sui palcoscenici friulani e no, che costruire il meccanismo capace di far scoppiare nel pubblico una risata è mestiere duro e serissimo. E che ridere è sempre l’anticamera di un pensiero libero, profondo. Mi hanno fatto capire che l’intelligenza creativa ha radici che si dissetano nell’umiltà e nella dedizione assoluta a quell’utopia meravigliosa che gli umani chiamano ‘Teatro’ e che finalmente in queste notti d’estate rinasce dopo una pausa fin troppo lunga e sofferta. Con Claudio, Elvio e Fabiano, distillando da impacciato garzone di bottega i precetti di cui mi hanno beneficato, ho capito una volta di più che la Cultura, quella vera, non ama i panni buoni dei salotti esclusivi. E rifugge la noia delle aule, la presunzione delle accademie. Professori, Dottori, Direttori e Direttrici siete invitati. Qualcosa imparerete. No? Così non fosse, potrete sempre fermarvi alla risata.