L’Ucraina vista dal fotoreporter Alfredo Bosco

Ci sarà anche un’immagine dell’Ucraina del fotoreporter Alfredo Bosco al termine del percorso allestito presso l’ex canonica di Casarsa della Delizia.

Una mostra che dà voce ai bigliettini e alle lettere dei deportati caricati e stivati sui carri-bestiame ed avviati, durante la seconda guerra mondiale, ai campi di sterminio in Germania, raccolti e numerati dai ragazzi dell’Azione cattolica che tentarono di contattare le famiglie di chi aveva compiuto quell’ultimo gesto per rimanere aggrappato alla propria terra. I biglietti sono stati messi a disposizione dall’Archivio della famiglia Bozzetto. Nel percorso anche gli effetti personali del deportato casarsese Mario Bertolin (donati da Piero Pastorello), i cartoni e il bozzetto di Renzo Tubaro per il monumento ai partigiani caduti di Casarsa e infine i reperti bellici e documentali delle collezioni private di Sandro Susanna e Loris Mior.

La mostra sarà introdotta e illustrata lunedì 25 aprile, nella sala consiliare di Palazzo Burovich de Zmaievich. Appuntamento alle 10.30 per una doppia presentazione: la mostra dei bigliettini che raccontano la microstoria del secondo conflitto mondiale e il restauro del monumento ai caduti partigiani, in cui è tumulato anche Guido Alberto Pasolini. Sui pannelli ai lati della stele, gli affreschi di Federico De Rocco, risalenti alla fine degli anni Quaranta, che raffigurano Santo Stefano e San Floriano.

Così il Comune di Casarsa vive il 25 aprile 2022, nella giornata della Liberazione, scelta come inizio della rassegna “Ribellazioni”, che tira le fila di un lungo lavoro di ricerca. Un percorso che ha consentito di riportare alla luce vicende storiche, episodi, figure e luoghi significativi del periodo del secondo conflitto mondiale con il sostegno della Regione Friuli Venezia Giulia, in collaborazione con l’Istituto Friulano per la Storia del Movimento di Liberazione.

La mostra, presentata alle 10.30 in sala consiliare e inaugurata alle 12 di lunedì 25 aprile sulle note del violoncellista Riccardo Pes, sarà visitabile presso l’ex canonica, con ingresso libero e nel rispetto delle norme Covid vigenti, fino al 2 giugno, il sabato, la domenica e i festivi dalle ore 10.30 alle 12.30 e dalle 15 alle 19.

Per info e prenotazioni: Biblioteca Civica di Casarsa della Delizia, tel. 0434-873981 oppure e-mail cultura@comune.casarsadelladelizia.pn.it. Il programma sul sito www.casarsadelladeliziaeventi.it e sulla pagina Facebook: Eventi a Casarsa della Delizia.