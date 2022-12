L’area archeologica della chiesa di San Martino Vescovo a Ovaro

La Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio del Friuli Venezia Giulia presenta, giovedì 22 dicembre alle 17.30, nella sede distaccata di via Zanon, a Udine, le operazioni di ripristino e restauro dell’area archeologica e del fonte battesimale della chiesa di San Martino Vescovo a Ovaro, danneggiati dalla tempesta Vaia nell’ottobre 2018, svolti grazie al finanziamento della Protezione civile Fvg e del Ministero della Cultura, dalla Soprintendenza del Friuli Venezia Giulia.

Gli interventi proposti in questa occasione avranno modo di mettere in luce l’eccezionalità del contesto e la considerevole estensione dei resti archeologici, che fanno di Ovaro uno dei più grandiosi complessi battesimali rurali rinvenuti finora in Italia, un sito di grande rilievo non soltanto per il territorio della Carnia.

Dopo il saluto della Soprintendente Simonetta Bonomi, del vicepresidente della Regione Riccardo Riccardi e del Direttore centrale della Protezione civile Fvg Amedeo Aristei, sono previsti l'intervento dell'archeologo Roberto Micheli, del restauratore Diego Malvestio e degli architetti Serena Franceschi e Adelmo Lazzari.

All’incontro sarà possibile partecipare in presenza e da remoto collegandosi al link.