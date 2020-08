L'Albero degli Skrat a Colloredo di Soffumbergo

L’Albero degli Skrat è un appuntamento ideato dalla Pro Loco di Colloredo Soffumbergo di Faedis, in programma domenica 30 agosto, con ritrovo alle 9.30 alla chiesetta SS. Giovanni e Paolo. Partenza in auto verso il circuito NelBan. All’Ancona, dopo aver parcheggiato le auto, si imbocca un breve tratto di sentiero della durata di circa 30’. L’evento si svolge in ambiente boschivo collinare con un dislivello massimo di 85 metri e ha una durata di circa 3 ore con i momenti artistici. Si raccomanda abbigliamento sportivo e pedule da escursione, inoltre, in ottemperanza alle normative vigenti l’evento è riservato ad un numero limitato di persone. Info e Prenotazioni cell/wapp 3396554561 o info.soffumbergo@gmail.com; Pagina facebook “L’Albero degli Skrat”.

In caso di pioggia l’evento sarà rimandato a data da stabilirsi.



Programma

Lo Skrat necessario. Considerazioni sugli esseri fantastici del bosco, W. Pecjar • Ernesto Köhler, Romantic Etude Op. 66 #19 Dance of the Insects, Flauto Isabella Tion • Dispetti - gli Skrat all’opera, di e con Emanuela Colombino, Daniela Fattori, Damiano Trevisan • L’Albero degli Skrat, installazione di Arte in Natura di Luisa Cimenti e Maria Grazia Collini • L’Occhio del Ban, installazione di Arte in Natura di Vera Paoletti Lo Skrat bandito, W. Pecjar • Jule Massenet, Meditation fron Thais, flauto Isabella Tion • Lintvert, installazione di Arte in Natura di Luisa Cimenti e Maria Grazia Collini Il Custode del Ban di W. Pecjar • Claude Debussy, Syrinx, flauto Isabella Tion • Il Pastore e le due Krivapete di W. Pecjar con Emanuela Colombino, Daniela Fattori.“In fondo, di fronte alle tracce di un animale sul fango, di fronte alle tavolette d’argilla dei Sumeri non abbiamo che il segno di una assenza. Anche di fronte alla Ronda di notte di Rembrandt, di fronte a un viso, non abbiamo che tracce, una assenza.” - Eligio Ceccon, lo Skrat necessario - Dicono che lo Skrat sia sparito. Dicono che le Krivapete siano morte, loro come tutti gli Altri. Dicono che il Lintvert sia volato via da qui, per sempre. Ma è come dire che uno, nel bosco, non perde mai il sentiero; è come dire che l’asino si scioglie da solo dalla corda, che l’acquazzone arriva per caso a rovinare un pomeriggio all’aperto. E’ come se qualcuno venisse a dire che d’ora in poi il fumo non tornerà più indietro per il camino. E poi, sono molto meravigliato di sapere che c’è gente che non ha mai visto uno Skrat. E’ deplorevole. Non posso fare a meno di provare compassione per costoro. Qualcosa non va. Certamente hanno bisogno di un paio d’occhiali. Comunque, provino a venire, costoro, sul sentiero del Ban, sul monte Picat...