L'arte calligrafica antica torna nella scuola  

Dall’arte calligrafica antica che insegna a comporre parole e testi in “littera” gotica, cancelleresca, corsivo inglese, onciale con la penna d'oca fino alla WebTv per realizzare servizi giornalistici e documentari sul territorio circostante, passando per la miniatura, la rilegatura, l'uso terapeutico della calligrafia per superare i problemi di dislessia e disgrafia, la catalogazione di libri, la produzione di carta e filigrana.



Sono gli ampi e innovativi contenuti della Convenzione firmata nei giorni scorsi dalla dirigente scolastica dell’Istituto Statale di Istruzione Superiore “Vincenzo Manzini” di San Daniele del Friuli, Carla Cozzi e dal presidente dello Scriptorium Foroiuliense, associazione sandanielese che da una decina d’anni opera nella diffusione e promozione dell’arte calligrafica antica, gestisce il “Museo della Scrittura” e l’Opificium Librorum e ha un’avviata attività editoriale della quale, di recente, è entrata a far parte anche una WebTV.



Grazie alla convenzione gli studenti del “Manzini” potranno frequentare corsi di calligrafia antica, partecipare alla fabbricazione della carta e della filigrana, svolgere tirocini e/o attività di alternanza scuola lavoro cimentandosi nel ruolo di guide, in italiano e in altre lingue, per le sedi museali gestite dall’associazione, ma anche cimentarsi, sotto la guida di giornalisti professionisti, con la realizzazione di contenuti audio-video per la WebTV.Inoltre, la collaborazione fra la scuola e l’associazione si estenderà anche all’utilizzazione della calligrafia come aiuto a superare i problemi di dislessia e disgrafia."Penso che questa convenzione e la collaborazione con lo Scriptorium Foroiuliense – afferma il dirigente scolastico dell’Istituto sandanielese, Carla Cozzi – costituisca una grande opportunità per la nostra scuola e i nostri alunni sia per l'ampiezza e l'originalità delle proposte offerteci gratuitamente dall’associazione, sia soprattutto per la possibilità che queste proposte danno ai nostri ragazzi di sfruttare e confrontarsi con le competenze di professionisti che riteniamo fondamentali per la loro crescita. Già le prime esperienze pilota di collaborazione con lo Scriptorium, portate avanti prima di firmare la convenzione – continua la dottoressa Cozzi – hanno aperto un mondo ai nostri alunni perché normalmente non ci si rende conto di cosa ruoti dietro all'arte calligrafica, alla scrittura e all’editoria. Si tratta, poi, di imparare in un modo diverso, attraverso il saper fare e, al contempo, studiano la storia e mettendo in collegamento le arti più antiche usate per scrivere con la penna d’oca con le tecnologie più moderne utilizzate per realizzare i servizi di una WebTv, avendo anche la possibilità di scoprire propri talenti in campi che normalmente non rientrano nel normale percorso scolastico. Infine – conclude la dirigente scolastica – c’è l’interessantissimo progetto dello Scriptorium di applicazione della calligrafia antica al superamento dei disturbi Dsa che potrebbe essere davvero molto importante per tutto il mondo scolastico e per il quale siamo felici di poter fare da apripista".Grande soddisfazione per la convenzione triennale firmata anche grazie al sostegno dell'Amministrazione Comunale di San Daniele e della Comunità Collinare, viene espressa dal presidente dello Scriptorium Foroiuliense. "Il nostro obiettivo fin dalla fondazione dello Scriptorium – spiega – è stato quello di diffondere l'arte calligrafica e la cultura in genere, nonché di operare a favore del territorio. Per questo motivo, negli anni abbiamo avviato diverse collaborazioni e, contemporaneamente, ampliato il raggio d'azione e le attività portate avanti dall’associazione. Firmare una convenzione con un istituto prestigioso e così importante per la comunità sandanielese come il Manzini – prosegue Giurano – è per noi motivo di grande gioia perché ci permette di metterci a disposizione del territorio e, in particolare, delle giovani generazioni. Sono pertanto molto grato alla dirigente scolastica dott.sa Cozzi, a tutto il personale scolastico, nonché all’Amministrazione Comunale e alla Comunità Collinare che ci danno fiducia e sono convinto che insieme potremmo fare un lavoro importante per il futuro della nostra comunità".