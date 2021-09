In collaborazione con le biblioteche dei Comuni della gestione associata Noi Cultura e Turismo (Manzano, Buttrio, Corno di Rosazzo, Pavia di Udine, Pradamano, Premariacco, San Giovanni al Natisone), partono gli incontri online su piattaforma Zoom (tutti dalle ore 18 alle 20) “L’arte di comunicare con i bambini attraverso i libri e le storie”, condotti da Irene Greco, libraia e ideatrice del progetto. E' obbligatoria la prenotazione a: info@prolocomanzano.ud.it.



Ecco le date: 15 settembre “Cosa significa davvero leggere? Liberarsi dai preconcetti sulla lettura condivisa con i bambini”; 22 settembre “Il mondo dei libri per bambini: un glossario per districarsi nella miriade di scelte. Quali sono i libri più belli e perché?”; 29 settembre “Lettori protagonisti di libri magici: il gioco di intervenire attivamente sulle pagine”; 6 ottobre “Fratelli e sorelle negli albi illustrati: una relazione tutta da raccontare, dalla nascita e per tutta la vita”; 13 ottobre “Ridere e sorridere con i libri: l’arte di costruire l’allegria e il buon umore attraverso le storie”.