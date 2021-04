L'arte di dire la verità senza ferire e di ascoltare senza subire secondo Lorenzo Battistutta

Un viaggio. Un misterioso casolare. Cinque ragazzi alle prese con le difficoltà della vita e delle relazioni. Parla di questo 'Il ritorno delle nuvole bianche' (ed. Aligen Edizioni), il primo romanzo del ricercatore friulano Lorenzo Battistutta.



Questo romanzo è ambientato ai giorni nostri ma recupera un insegnamento antico: l’arte di dire la verità senza ferire e di ascoltare senza subire.

La storia si snoda in un antica casa, attraverso delle stanze immaginifiche che si aprono su mondi fantastici, che parlano di ogni aspetto dei rapporti umani. Qui, i protagonisti, in compagnia di una guida, scopriranno i comportamenti che impediscono di vivere pienamente e con soddisfazione la propria vita.

Stanza dopo stanza, Sara, Leonardo, Linda, Mattia, Giovanna impareranno a confrontarsi con i conflitti quotidiani e scopriranno che il segreto per essere felici è proprio praticare l’antica arte di “dire la verità senza ferire e ascoltare senza subire”. E come tutte le arti, anche questa si impara nel tempo, un po’ alla volta, pagina dopo pagina.



Un libro che accompagna il lettore per mano alla scoperta del segreto di una vita soddisfacente e di relazioni che funzionano, mostrandoci la via per l'Abbondanza. Il romanzo mostra la strada per esprimere i propri talenti e raggiungere la pienezza.

Lorenzo Battistutta è ricercatore in campo umanistico. Ha una lunga esperienza come formatore, educatore e relatore. È il fondatore di Aligen, Istituto Libere Abilità, di Udine, istituzione che organizza corsi sull'etica, l'enneagramma, la stima.