L'artista Carlo Vidoni in mostra a Corno di Rosazzo

Sarà inaugurata il prossimo 25 giugno alle ore 19.00, la mostra monografica dedicata all’artista friulano Carlo Vidoni, promossa dalla Cantina CANUS .

Il percorso espositivo si sviluppa in quattro stanze all’interno della parte “storica” della residenza, risalente alla prima metà del ‘700. Ambienti, che fino a poco tempo fa ospitavano le Barrique e i Tonneaux dove maturavano i vini, sono stati ora riconvertiti a spazi espositivi.



Con La strada nei boschi, Canus inaugura la prima di una serie di mostre dedicate all’arte dove il filo conduttore è il rapporto tra uomo e natura, tra arte contemporanea e attività enologica, quest’ultima fortemente radicata nel presente, in un ciclo continuo che si rinnova di anno in anno.



Convinta che le cose belle nella vita per essere apprezzate debbano essere condivise, per Canus vivere il mondo del vino significa approcciarsi ai suoi “artisti” produttori, scoprire ed imparare, visitare le eccellenze del territorio e assaporarne la storia. Emozioni riconducibili a quelle che si vivono davanti a un opera d’arte che, unite al racconto del vino, regalano interpretazioni ancora più uniche. La scelta della Famiglia Casonato vuole essere anche un modo per valorizzare il territorio DOC Friuli dei Colli Orientali dove si producono vini eccellenti noti in tutto il mondo.



L’esposizione, curata da Charlotte Ménard, propone un importante gruppo di opere: 11 sculture che testimoniano il dialogo continuo e fecondo tra l’artista, la natura e il tempo. In tutte le opere di Vidoni, l’oggetto subisce e produce una metamorfosi che esprime le forze sepolte della natura che, a differenza dell’uomo, avvolge e trasforma senza distruggere. Sculture intense, emotive, profondamente legate alla terra, al lavoro e alla creatività dell’uomo.La mostra “La strada nei boschi” sarà aperta dal 26 giugno sino al 10 settembre 2021, dal lunedì al sabato su prenotazione con ingresso libero.Per info e prenotazioni:info@canus.it | www.canus.ittel. +39 0432 759 427Carlo Vidoni nasce a Udine il 7 dicembre 1968. Frequenta l’Istituto Statale d’Arte Giovanni Sello di Udine e, nel 1987, si diploma in Arte della Grafica e fotografia. Giovanissimo, realizza le sue prime esposizioni a Tarcento, cittadina collinare a nord di Udine, dove ancora oggi vive a lavora.Nel 1997 si laurea in Storia dell’Arte Contemporanea all’Università degli Studi di Udine e nel 2000 il critico Angelo Bertani lo invita all’importante rassegna artistica Hicetnunc. Nel 2007 il Centro d’Arte Contemporanea di Villa Manin, diretto da Francesco Bonami, lo seleziona tra i vincitori al Concorso Maninfesto – Fotografia in Friuli Venezia Giulia. Sono anni nei quali le esposizioni si intensificano fuori regione ed iniziano importanti collaborazioni a Milano e Torino.Nelle creazioni installative di Vidoni, gli oggetti perdono la propria funzione originaria per divenire contenitori, nidi o supporti, avulsi e decontestualizzati, inconsapevoli simboli della vita e dei drammi dell’uomo contemporaneo. Attento osservatore del contesto sociale e culturale del proprio tempo, Carlo Vidoni percepisce e denuncia la costante e reciproca interazione uomo-natura. La sua ricerca artistica comprende vari ambiti espressivi, oscillando dalla sperimentazione scultorea e installativa alla fotografia e al disegno.La poetica artistica e concettuale delle opere di Carlo Vidoni può forse essere espressa attraverso la celebre frase di Albert Einstein: «Guardate nel profondo della natura, e allora capirete meglio tutto». www.carlovidoni.itCharlotte Ménard ha lavorato per quindici anni a Parigi nel mondo dell’arte moderna e contemporanea presso importanti case editrici e studi di artisti. Per sette anni è stata responsabile delle mostre e della collezione presso la Fondazione Yves Klein e ha accompagnato le opere dell’artista nei più grandi musei del mondo. Un anno fa ha lasciato Parigi per stabilirsi a Udine e scoprire il brio del Friuli Venezia Giulia.