L'artista friulano Nicola Toffolini in mostra a Francoforte

Con la mostra The Intelligence of Plants, il Frankfurter Kunstverein vuole contribuire ancora una volta al dibattito sull'Antropocene: quale nuova comprensione della vita vegetale abbiamo acquisito noi uomini e quali conclusioni possiamo trarre da queste scoperte scientifiche? Quale significato hanno le piante per la nostra esistenza e per quella dell'intero pianeta? Quale potere sviluppano le piante e specialmente gli alberi per la narrazione umana?



Anche l'artista friulano Nicola Toffolini sarà presente nella grande mostra internazionale che inaugura venerdì 15 ottobre alla prestigiosa Kunstverein di Francoforte con alcuni dei suoi disegni di grande formato e i preziosi taccuini che registrano le fasi del suo lavoro.



Negli ultimi decenni, un numero crescente di ricercatori scientifici ha acquisito nuove conoscenze sul modo in cui le piante comunicano tra loro e tra le specie. Esse non esistono come individui, ma vivono in comunità che dipendono l'una dall'altra e condividono il loro habitat con altri organismi in modo simbiotico e collaborativo. Vivono sia in acqua che sulla terra e sono stati i primi esseri viventi a rendere abitabile il pianeta. Sono fisiologicamente diverse da noi, in quanto non hanno un sistema nervoso centrale, un cervello e una forma di linguaggio parlato, ma stiamo sempre più riconoscendo il loro modo di vivere come immensamente complesso. Con le loro nuove osservazioni e scoperte, i vari ricercatori scientifici forniscono una base per considerazioni filosofiche e sociali che mettono in discussione la nostra storica forma di vita e di economia. La comprensione della natura ha bisogno di nuovi pensieri, nuove dimensioni e nuove collaborazioni.



Interrogare il mondo da una prospettiva puramente umana, dal punto di vista antropocentrico, sembra infatti sempre più inadeguato. Per secoli, nella nostra visione occidentale, abbiamo percepito il mondo come un sistema di opposti in cui gli esseri viventi competono tra loro per la sopravvivenza in un'interpretazione darwiniana; un sistema in cui solo il più forte prevale. Soprattutto in vista del problema ambientale sempre più urgente, stanno emergendo numerosi tentativi per una nuova definizione e un'istruzione per l'azione nel rapporto tra uomo e natura. Per l'approccio capitalista e industriale, la natura e gli esseri viventi sono risorse quantificate il cui aumento delle prestazioni deve portare alla crescita pianificabile e al profitto. Ciò che si è verificato nel corso dell'escalation del XX e XXI secolo sono processi planetari irreversibili di estinzione delle specie e distruzione della biosfera. Nel frattempo, è sorta la consapevolezza che solo un cambiamento radicale di percezione e azione e una nuova comprensione dell'interdipendenza di tutti gli esseri viventi può garantire una possibilità di sopravvivenza. Da sempre più osservazioni e scoperte scientifiche, questa visione del mondo si frattura e irrompe una svolta nel pensiero occidentale.La mostra The Intelligence of Plants vuole essere una camera d'eco per queste voci, e riunisce una selezione di posizioni artistiche esemplari, esposizioni scientifiche e pensieri di pensatori e scienziati che stanno aprendo la strada a una nuova struttura di pensiero.La mostra sarà accompagnata da un ampio programma di supporto in cui attori dei diversi campi di studio presenteranno il loro approccio: colloqui con gli artisti, visite guidate con studiosi e scienziati e tavole rotonde.

Coerente e divagante, immobile e replicativo, ossessivo nella sua staticità, con un'abilità strategica nel gestire il segno e con un impegno fisico quasi performativo nel descrivere la materia, Toffolini mette in atto con i mezzi del disegno degli eventi spaziali che si rivolgono in termini immediati e diretti all'esperienza pura dello spettatore. L’artista porta infatti avanti una riflessione interna alla rappresentazione, adottando a livello disegnativo le stesse modalità di elaborazione e composizione usate nei progetti installativi. Tale riflessione è sviluppata attraverso strutture compositive architettoniche che accumulano piani narrativi e elementi surreali capaci di rendere lo spettatore partecipe della loro percorribilità e dei loro elementi interni. A metà tra fantastico e scientifico, i disegni insinuano nella loro perfetta meticolosità calligrafica una progressiva tensione in grado di sovvertire le regole dello spazio: guardati a distanza ravvicinata e quasi vissuti dall'interno, rendono l'incontro con l'opera non frontale e meramente visivo ma fisiologico, pulsionale, carico di fisicità e forza estetica.



Il microcosmo dell’artista, annotato in piccoli taccuini che mostrano lo sviluppo dall'intuizione al progetto, è un ibrido tra rappresentazione naturalistica e invenzione che attiva gli occhi e il pensiero, seminando elementi poetici nel freddo immaginario scientifico.



Uno zoom quasi voyeristico penetra la materia e altro emerge, silenzioso, brulicante intimo misterioso. La Terra diventa una grande sfera che solca lo spazio che amalgama finzione e realtà come una mappa composte di molti strati, fisici e concettuali. Fanta-disegni come isole artificiali che immaginano mondi post (umani, naturali, storici…), dove l’uomo è ormai superfluo. Mondi altri dove non c’è nulla di inventato anche se niente è reale.



Nicola Toffolini (1975, Udine) vive e lavora a Firenze.

Artista, performer e designer esprime la sua creatività attraverso sculture, installazioni e disegni in cui si alternano meccanicamente equilibri incerti e precari. Attraverso anche la pratica del disegno, con cui l’artista realizza tavole dal taglio tipico dei taccuini naturalistici, lo sguardo di Toffolini sembra desideroso di appropriarsi minuziosamente e ossessivamente dello spazio e degli oggetti. Il suo lavoro ha un approccio scientifico volto alla realizzazione di “opere-dispositivo” che indagano con la pratica della verifica sperimentale l’impatto dell’agire umano sul mondo, in particolar modo sull’ambiente naturale. Teso tra la spasmodica ricerca di controllo e la tentazione di stravolgimento, l’artista intende rivelare di ogni cosa indagata la naturale ricchezza e potenzialità attraverso molteplici modalità di comprensione. Il senso di congelamento che deriva dalle sue opere, paragonabile all’inquietudine che si prova ad essere osservati, è dovuto all'impossibilità di individuare il fattore scatenante, quello che spezza i ritmi regolati della natura da lui presentata. I taccuini dell’artista registrano, in maniera minuziosa, le fasi evolutive dei suoi progetti installativi, mescolando volontà analitica, rappresentazione naturalistica e invenzione artistica. Con una attitudine quasi ingegneristica, Toffolini mostra il divenire del suo pensiero, nel passaggio dall’idea alla messa in opera, riuscendo a conferire poeticità e visionarietà alla freddezza del disegno scientifico. E’ fondatore con l’artista Eva Geatti del gruppo teatrale sperimentale Cosmesi (2003) e dello studio Cickine (2017) nell’ambito del design.