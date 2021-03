Si chiama La Bellezza Resistente ed è la mostra che l'artista udinese Pier Toffoletti espone in Portogallo fino all'8 maggio 2021. Il Centrum Sete Sois Sete Luas è organizzatore e promotore del Festival Sete Sóis Sete Luas, promosso da una Rete Culturale di 33 città di 12 diversi Paesi: Brasile, Capo Verde, Croazia, Francia, Israele, Italia, Marocco, Portogallo, Spagna, Slovenia, Tunisia e Turchia. Promuove progetti di musica popolare contemporanea e arti plastiche, con la partecipazione di grandi figure della cultura mediterranea e lusofona.



I PREMI DEL FESTIVAL SETE SÓIS SETE LUAS.

Il Festival Sete Sois Sete Luas ha ricevuto il 16 aprile 2009 il Premio Caja

Granada per la Cooperazione Internazionale. Il Premio e stato consegnato ai rappresentanti del Festival SSSL dalla Vice Presidente del Governo

Spagnolo Maria Teresa Fernandez de la Vega e negli anni scorsi era stato

attribuito a personalita’ come Carlinhos Brown, Emma Bonino, il Premio

Nobel Muhammad Yunus, le Forze Armate Spagnole…

Per la dimensione europea e l'alta qualita’ culturale del progetto, il Festival ha ricevuto in ambito europeo prestigiosi riconoscimenti consolidandosi sempre piu’ quale manifestazione culturale di livello internazionale. Per 18 anni i Presidenti Onorari del Festival Sete Sois Sete Luas sono stati lo scrittore portoghese Premio Nobel Jose Saramago e Dario Fo. Dal 2012 il nuovo Presidente Onorario del Festival SSSL e il Presidente della Repubblica di Capo Verde Jorge Carlos Fonseca.