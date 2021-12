L'Ateneo di Trieste approva il budget triennale

L’Università di Trieste lancia un segnale di ottimismo agli studenti e a tutta la sua comunità approvando il budget triennale 2022-2024. Obiettivo che guiderà la gestione delle risorse sarà dare un nuovo importante impulso al Piano strategico di Ateneo.

Nell’ottica della ripresa economica e sociale cui tende il Pnrr, che punta anche sulle Università come volano dello sviluppo economico e sociale del Paese, UniTS conferma la soglia di esenzione dalle tasse universitarie tra le più alte in Italia, accelera fortemente gli investimenti in tecnologia e qualità degli ambienti con un forte attenzione ai Dottorati di ricerca e alla valorizzazione del merito supportando realtà di eccellenza come il Collegio Fonda.

Significative risorse vengono stanziate per l’arruolamento di giovani ricercatori, di professori e di nuove figure professionali tra il personale tecnico amministrativo, capaci di stimolare e mettere a frutto il patrimonio di competenze già esistenti.

Inizia inoltre un percorso di preparazione al centenario dell’Ateneo con un importante attenzione sul Sistema museale di Ateneo.

Per offrire inoltre a tutta la comunità che gravita attorno a UniTS un quadro trasparente ed efficace del suo valore sociale, è stato realizzato il Bilancio sociale integrato 2020.

Novità assoluta nel contesto italiano, l’accesso è proposto su un sito dinamico e interattivo fruibile anche da cellulare che, attraverso opportuni indicatori, permette a chiunque di valutare le attività dell’ultimo triennio.

Studenti, partner, docenti, istituzioni, università, enti di ricerca, personale interno e chiunque sia in contatto con UniTS a vari livelli, grazie al Bilancio sociale integrato ha la possibilità di accedere a dati relativi all’attività scientifica, didattica, di trasferimento della conoscenza oltre che a un quadro dettagliato della performance sociale e di sostenibilità. Dati, questi ultimi, volti a presentare il contributo di UniTS al raggiungimento degli obiettivi dell’agenda ONU 2030.