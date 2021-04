L'Austria a Milano: teatri, città e università

“L'Austria a Milano” è il tema della conferenza online che l’Associazione Biblioteca Austriaca organizza in collaborazione con il Dipartimento di lingue e letterature, comunicazione, formazione e società (Dill) dell’Università di Udine e il Forum austriaco di cultura martedì 20 aprile, alle 18, relatore Marco Castellari, docente di letteratura tedesca dell’Università di Milano. Al centro dell’incontro due opere dei drammaturghi Wolfgang Bauer, voce critica dell’ambiente culturale austriaco novecentesco, con “Magic Afternoon”, e il contemporaneo Thomas Köck, con “Jenseits von Fukuyama”. L’appuntamento, coordinato da Elena Polledri, docente di letteratura tedesca e austriaca all’ateneo friulano, si svolgerà sulla piattaforma Teams all’indirizzo https://tinyurl.com/3ccsjn5s.



La conferenza presenterà origine, contesto, sviluppo e risultati di due progetti pratico-didattici organizzati dall’Università di Milano in collaborazione con compagnie, teatri e istituzioni culturali del territorio. In entrambi i casi, un gruppo di studenti del corso di Storia del teatro tedesco ha lavorato attorno a testi dei due drammaturghi austriaci.In particolare, il lavoro () degli studenti ha riguardato la traduzione del dramma "Magic Afternoon" di Bauer (1968, inedito in italiano), la discussione dell’opera con il Collettivo RÆSTI e la prima presentazione nostrana in forma di lettura scenica, alla Paolo Grassi di Milano, nel 2018. Nel 2019, un altro gruppo di studenti è stato coinvolto nell’intera filiera del lavoro () attorno al pezzo "Jenseits von Fukuyama" (2014) del giovane Thomas Köck - incontri con autore, traduttore, Dramaturg, regista, attori, con partecipazione alle prove e alla prima italiana assoluta, realizzata dal “Teatro I” sulle scene del Teatro Filodrammatici di Milano.