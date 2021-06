L'ex Cccp e Csi Massimo Zamboni presenta 'La trionferà'

Prima di essere l’apprezzato scrittore di oggi (per Einaudi ha già pubblicato L’eco di uno sparo, 2015 e Nessuna voce dentro, 2017) Massimo Zamboni, musicista e cantautore, è stato chitarrista e compositore del mitico gruppo punk rock italiano Cccp e dei Csi, la cui saga epica ha segnato uno dei momenti fondamentali del rock italiano. Da tempo solista, Zamboni ha pubblicato a maggio 2021 il suo nuovo romanzo La trionferà (Einaudi): al centro di un racconto corale appassionato, c’è la cittadina di Cavriago – in Emilia Romagna – con le vicende incredibili dei suoi abitanti, sognatori e idealisti, gente con la testa dura e un fortissimo senso di fratellanza, donne e uomini coraggiosi che hanno dedicato la loro vita e il loro tempo alla causa dell’emancipazione dell’umanità.



Zamboni lo presenterà al Capitol di Pordenone mercoledì 30 giugno, alle 20.45, primo dei protagonisti dello “Speciale Dedica Incontra - Estate 2021”, cinque appuntamenti fra letteratura, teatro, musica, fotografia che si svolgeranno fra il 30 giugno e il 24 luglio, organizzati dall’associazione culturale Thesis di Pordenone.



Occasione per ascoltare dalla sua viva voce e dai ricordi vissuti in prima persona, come pure grazie ai documenti di archivio, le curiosità e i personaggi che hanno segnato quell'esperienza.Cittadini del grande mondo, quelli di Cavriago: nelle loro vicende c'è tutta la forza e la persistenza, ma anche la nostalgia di quello slancio ideale, folle e meraviglioso: sapere di essere dalla parte giusta. Massimo Zamboni ha spesso scritto e cantato la dissoluzione di quel tempo, ma qui ce lo spalanca di fronte agli occhi intatto e pieno di vita, di rabbia e struggimento, regalandoci l'epica di una memoria da cui ripartire, l'epica di un paese dove la bandiera rossa sventolava più in alto di tutti. E alla fine non c'è un vero protagonista che non sia la collettività tutta, il paese, l'ideale che ha unito la sua gente. Ingresso libero con prenotazione esclusivamente via e-mail a: info@dedicafestival.it (info: 0434 26236) .