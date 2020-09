Mercoledì 23 settembre, dalle 9:30, sulla piattaforma Zoom, si svolgerà il convegno internazionale dal titolo "L'Italia e la Jugoslavia tra le due guerre". Nella prima parte del convegno "L’Italia e i Balcani 1920-1940" presiede Patrick Karlsen (IrsrecFVG) dalle ore 9:30 alle 13. Ne parleranno Francesco Guida (Università degli Studi Roma Tre), L’Italia negli anni Venti, tra aspirazione all’egemonia nei Balcani e politica di pace obbligata; Rosario Milano (Università degli Studi di Bari Aldo Moro), Italia e Jugoslavia 1920-1932; Federico Imperato (Università degli Studi di Bari Aldo Moro), Galeazzo Ciano ministro degli Esteri e la Jugoslavia (1936-1940); Alberto Basciani (Università degli Studi Roma Tre), La questione albanese nelle relazioni italo-jugoslave fra le due guerre mondiali; Luciano Monzali (Università degli Studi di Bari Aldo Moro); Raoul Pupo (Università degli Studi di Trieste).



Nella seconda parte "La questione nazionale nell’Adriatico nord-orientale" presiede Luca G. Manenti (IrsrecFVG), dalle ore 15 alle 18, con interventi di Borut Klabjan (Centro di ricerche scientifiche di Capodistria, Istituto di studi storici), L’Italia e la questione nazionale nell’Adriatico nord-orientale: continuità e rotture; Ivan Jelicic (Institute of Political History, Hungary-Budapest), Da centro croato a estremo limite dell’italianità. Il caso di Volosca-Abbazia; Antonella Fiorio (Università degli Studi di Bari Aldo Moro), Tra Italia e Jugoslavia: la Dalmazia e la difficile applicazione del Trattato di Rapallo; Štefan Cok (Narodna in študijska knjižnica – Biblioteca Nazionale Slovena e degli Studi): Il Narodni Dom tra storia e memoria; Stefano Santoro (Università degli Studi di Trieste); Marta Verginella (University of Ljubljana).Seguirà la presentazione del n. 1-2020 di Qualestoria, con il curatore Alberto Basciani (Università degli Studi Roma Tre), Luca G. Manenti (Irsrec FVG, direttore scientifico di Qualestoria), Deborah Paci (Università di Modena e Reggio Emilia, direttrice scientifica di Diacronie).Il convegno è promosso da IRSREC FVG, CEI, Regione FVG.Modalità di accesso tramite Zoom:Per accedere cliccare sul seguente link