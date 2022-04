L'udinese Ugo Gangheri in mostra a Piavon di Oderzo

Nelle sale di Villa Cà Lozzio a Piavon di Oderzo l’artista udinese Ugo Gangheri espone con “Vitalità imprigionata” alcune sue opere pittoriche.

Già presentate da Donatella Avanzo, critica d’arte, la mostra sarà visitabile fino al 18 aprile 2022.

Metamorfosi e contrasti nelle sue opere come i materiali usati carta e ferro: leggerezza e pesantezza. L’artista Gangheri vive la pittura come momento di incontro, confronto e ricerca.



“Saper comunicare con leggerezza e umiltà francescana la fragilità e la complessità della vita dell’essere umano nello spazio cosmico è un tema ricorrente nell’analisi dell’artista che piega sapientemente, a tal fine, diversi elementi materici per realizzare le sue opere”



Con il ciclo “Vitalità imprigionata” si può intravedere il percorso di approccio e di respiro universale che si muove e viene concretizzato nelle opere esposte dal pittore astrattista Ugo Gangheri”.