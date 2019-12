L'ultimo Sgorlon, un romanzo inedito

Violinisti riportati in vita da infermiere innamorate, preti esorcisti, giovani che hanno perso la memoria, ricchi mecenati e uomini d’affari impegnati che si muovono in una cittadina della Franconia dove ha sede un’università antichissima.

Non è la trama dell’ultimo titolo di Dan Brown, ma quella di un inedito del più celebre romanziere friulano, Carlo Sgorlon.

Un testo scritto nel 2000 che fu materiale di un esperimento insolito: Sgorlon, per provare il valore intrinseco della propria opera, lo inviò in forma anonima a molte case editrici, le stesse che avrebbero pubblicato ad occhi chiusi un suo testo firmato.

Ebbene, la risposta che ne ebbe fu molto deludente: nessun editore non solo pubblicò il romanzo, ma nemmeno lesse il manoscritto. Amareggiato, l’autore lo chiuse in un cassetto.

A 10 anni dalla scomparsa di Sgorlon, morto il giorno di Natale del 2009, il libro, “Allarme sul Neckar”, edito da Gaspari, è stato presentato nel salone del popolo di Palazzo d’Aronco a Udine, alla presenza della vedova, Edda Agarinis, e dell’assessore alla cultura del Comune di Udine, Fabrizio Cigolot, che ha anche annunciato un concorso per realizzare una statua in onore dello scrittore da collocare davanti alla Biblioteca Joppi.